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1 января 2017, 15:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Миланов ведёт переговоры с ЦСКА о новом контракте

Полузащитник ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов рассказал, что ведёт переговоры с российским клубом о «Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года.

«Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года. Сейчас я остаюсь там. На самом деле есть достаточно большой интерес ко мне, но моё желание — остаться в ЦСКА. Мы уже начали вести переговоры о новом контракте. Моё желание и желание клуба совпадает, так что время покажет», — приводит слова 24-летнего Миланова Novsport.

В текущем сезоне 24-летний Миланов забил три гола и отдал один голевой пас в 23 матчах в составе ЦСКА.

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