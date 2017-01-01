Миланов ведёт переговоры с ЦСКА о новом контракте

«Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года. Сейчас я остаюсь там. На самом деле есть достаточно большой интерес ко мне, но моё желание — остаться в ЦСКА. Мы уже начали вести переговоры о новом контракте. Моё желание и желание клуба совпадает, так что время покажет», — приводит слова 24-летнего Миланова Novsport.



В текущем сезоне 24-летний Миланов забил три гола и отдал один голевой пас в 23 матчах в составе ЦСКА.