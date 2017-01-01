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1 января 2017, 15:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Герман Ткаченко: Клоппу нравится Шатов, он следит за ним

Известный агент Герман Ткаченко в эфире передачи «Культ Тура» сообщил об интересе «Ливерпуля» к Олегу Шатову.

По его словам, «Зенит» отказался отпускать 26-летнего футболиста зимой.

— В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам, — сказал Ткаченко. — «Ливерпулю» и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был.

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