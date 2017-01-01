Герман Ткаченко: Клоппу нравится Шатов, он следит за ним

По его словам, «Зенит» отказался отпускать 26-летнего футболиста зимой.

— В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам, — сказал Ткаченко. — «Ливерпулю» и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был.