Газзаев: Смолов будет востребован в любом европейском чемпионате

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Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев.

Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».

«Я согласен с тем, что Смолов — лучший футболист России прошедшего года. Он демонстрирует высокий уровень игры, отвечает всем требованиям современного форварда: быстрый, техничный, результативный, действует по всему фронту атаки. Такие нападающие сегодня востребованы в любом европейском клубе», — сказал Газзаев.

«На второе место в этом году я поставил бы Жулиано (бразильский полузащитник “Зенита”. — Прим. ТАСС). Что касается третьей позиции, то очень сложно сказать. Больше всех выделялись Смолов и Жулиано», — добавил Газзаев.

Собеседник ТАСС отметил, что результаты российских клубов должны соответствовать их развитию, но пока что этого нет. «Конечно, сегодня можно привести в пример “Краснодар”, который выстроен по всем образцам профессионального клуба с великолепной инфраструктурой, но, к сожалению, результаты сегодня не успевают за развитием клуба — развитие инфраструктуры, детско-юношеской академии опережают результаты, которые показывает основная команда. С точки зрения перспективы “Краснодар” — это образец, но хотелось бы, чтобы и результат команды соответствовал высоким стандартам, чтобы она добивалась успехов», — заявил Газзаев.

В текущем сезоне Смолов сыграл за «Краснодар» 18 матчей в чемпионате России и Лиге Европы, в которых забил 15 голов.