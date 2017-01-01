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1 января 2017, 13:23 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Нобель Арустамян: «Краснодар» — второй претендент на Алексея Миранчука

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян о возможном переходе Алексея Миранчука из «Локомотива».

«Краснодар» сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника «Локомотива». Хотя «Рубин» должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть — думаю, она и случится, — цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.

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