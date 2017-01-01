Гребенщиков покинет пост президента «Ростова»

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Чиновник, который возглавлял «Ростов» с 2014 года, скорее всего, покинет и футбольный клуб. С августа 2016 года клубными делами занимался президент СКА Игорь Гуськов.

— К нему было много претензий по поводу деятельности футбольного клуба «Ростов», — приводит 161.ru слова источника. — Достижения команды связаны не с ним, а с тесной работой губернатора Голубева и Курбана Бердыева. Сейчас обсуждается вопрос об его преемнике.