Василий Уткин: «Урал» опозорил слово «футбол» в этом году
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о футбольном клубе «Урал».
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Видимо, что-то случилось...
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«Желаю “Уралу” вылета за все те художества, которые он учинил в этом году. И надеюсь, что именно это с ним и произойдет, потому что именно такие команды и должны вылетать. Я вот желаю тем командам, у которых заканчиваются деньги, которые не знают, как их
Напомним, клуб из Екатеринбурга после 17 туров чемпионата России занимает 13-е место, имея в активе 14 очков.
Добавим, после матча 12-го тура российской
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