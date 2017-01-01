Василий Уткин: «Урал» опозорил слово «футбол» в этом году

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«Желаю “Уралу” вылета за все те художества, которые он учинил в этом году. И надеюсь, что именно это с ним и произойдет, потому что именно такие команды и должны вылетать. Я вот желаю тем командам, у которых заканчиваются деньги, которые не знают, как их как-то сберечь, взять, заработать, чтобы они имели больше шансов выжить, чем “Урал”, который опозорил слово “футбол” в этом году. А болельщикам “Урала” я готов посочувствовать в этой связи, но ничего не могу с этим поделать», — сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, клуб из Екатеринбурга после 17 туров чемпионата России занимает 13-е место, имея в активе 14 очков.