Денис Глушаков: «Братуха» — это у Промеса любимое
Новогоднее интервью лучшего игрока первой части сезона.
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Денис Глушаков стал лучшим игроком первой части сезона по версии посетителей сайта «Советского спорта». В 2016-м у Глушакова было много событий, но главное случилось под Новый год — у Дениса и его жены Дарьи родилась вторая дочка. О семье, новогодней елке из детства, бане и «братухах» Глушаков рассказал нашему корреспонденту.
ПРО ДОЧЕК
— Подгузники младшей, конечно, меняю. Но больше этим супруга занимается. И вот что заметил: вторая дочь спокойнее, чем первая. Да и забот не так уж много — тем более жена над ней, как
ПРО ПАПИНЫ ИСТОРИИ
— Колыбельные не пою. Маленькой нужно только молоко мамино — и сразу засыпает. А старшая и без колыбельной обходится. Лучше у нас истории идут — про то, как папа был меленький. Но всю правду, конечно, не рассказываю. А то, боюсь, дурной пример возьмет. Но и не скажу, что в рассказах папа все время хороший. Например, она знает, как я соседских утят и цыплят решил к нам переманить. Накрошил свежей травки — и они, пощипывая, к нам на двор перешли. Бабушка еще обрадовалась. Потом, правда, все выяснилось… Это любимая история у Леры.
ПРО ЕЛКУ
— Новогодняя елка, конечно, должна быть настоящей. Вспоминаю, как еще в детстве, когда в Миллерове жил, ходил в лесополосу, находил подходящую, вырубал — и нес домой. Ни у кого вопросов не возникало, «откуда дровишки».
ПРО НОВОГОДНИЙ СТОЛ
— Никогда ничего не готовлю — это женское дело. В детстве мама с бабушкой столом занимались, теперь — жена. Она у меня очень вкусно готовит. И мясо, и рыбу, и борщи, и сладкое. В общем, все
А у мамы я
ПРО ПЕСНИ
— Песня «Фантазер»? Сейчас больше внимания не
ПРО БАНЮ
— Растопил, дровишек подкинул, протопил как следует… Время? Тут у каждого
Каррера
Созванивались тут с Димой Комбаровым. Он возвращается из отпуска — и идем париться. Надо выпарить все плохое. И в Новый год — с чистой душой и легким паром.
ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК
— Промес не только в рекламе бытовой техники ко мне обращается «братуха» — он и в жизни так говорит. Всем. Он нас «братухами» называет, мы — его. Квинси вообще молодец. Хорошо
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