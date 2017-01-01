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Денис Глушаков стал лучшим игроком первой части сезона по версии посетителей сайта «Советского спорта». В 2016-м у Глушакова было много событий, но главное случилось под Новый год — у Дениса и его жены Дарьи родилась вторая дочка. О семье, новогодней елке из детства, бане и «братухах» Глушаков рассказал нашему корреспонденту.

ПРО ДОЧЕК

— Подгузники младшей, конечно, меняю. Но больше этим супруга занимается. И вот что заметил: вторая дочь спокойнее, чем первая. Да и забот не так уж много — тем более жена над ней, как курица-наседка. Но, конечно, я нянчусь с ними. Помогаю пеленать, а особенно — купать. Сначала младшую, потом старшую. С двумя интереснее!

ПРО ПАПИНЫ ИСТОРИИ

— Колыбельные не пою. Маленькой нужно только молоко мамино — и сразу засыпает. А старшая и без колыбельной обходится. Лучше у нас истории идут — про то, как папа был меленький. Но всю правду, конечно, не рассказываю. А то, боюсь, дурной пример возьмет. Но и не скажу, что в рассказах папа все время хороший. Например, она знает, как я соседских утят и цыплят решил к нам переманить. Накрошил свежей травки — и они, пощипывая, к нам на двор перешли. Бабушка еще обрадовалась. Потом, правда, все выяснилось… Это любимая история у Леры.

ПРО ЕЛКУ

— Новогодняя елка, конечно, должна быть настоящей. Вспоминаю, как еще в детстве, когда в Миллерове жил, ходил в лесополосу, находил подходящую, вырубал — и нес домой. Ни у кого вопросов не возникало, «откуда дровишки».

ПРО НОВОГОДНИЙ СТОЛ

— Никогда ничего не готовлю — это женское дело. В детстве мама с бабушкой столом занимались, теперь — жена. Она у меня очень вкусно готовит. И мясо, и рыбу, и борщи, и сладкое. В общем, все по-нашему — по-миллеровски!

А у мамы я очень-очень люблю зеленый борщ. Когда приезжаю домой, он у нее всегда приготовлен. Она знает, что я люблю. С щавелем, с яйцом. А если сметанки домашней добавить — это просто песня!

ПРО ПЕСНИ

— Песня «Фантазер»? Сейчас больше внимания не ретро-музыке — углубился в футбол, в семью. Хотя жене вот включаю песню Аллегровой «Муж, с которым ты живешь». Там такие слова есть: «Посмотри, как хорош муж, с которым ты живешь…». Все верно ведь! Самому исполнить? Так как мне медведь на ухо наступил, лучше этого не делать. А то испорчу людям настроение. Кстати, моя супруга очень хорошо поет. Лучше ее слушать.

ПРО БАНЮ

— Растопил, дровишек подкинул, протопил как следует… Время? Тут у каждого по-разному, надо подстроиться. Потом баньку проветриваю, на стены брызгаю водичкой, веники запариваю — готово! Не скажу, что я прямо фанат бани, но она помогает после тренировок. И на базе в Тарасовке любят, когда я баньку готовлю. Тема Ребров все время спрашивает: «Ну, как, подготовил баньку?». Там, правда, все-таки баня не с печкой и дровами, а электрическая — сауна. Но все равно можно с веничком париться. Люблю дубовый — больше из-за запаха.

Каррера как-то зашел в парную и, судя по всему, впервые увидел, как мы вениками друг друга лупим. Сначала не понял, что происходит. Я объяснил и предложил тренеру приобщиться к русской традиции. Массимо ответил: «No! No!». Ничего, думаю, привыкнет.

Созванивались тут с Димой Комбаровым. Он возвращается из отпуска — и идем париться. Надо выпарить все плохое. И в Новый год — с чистой душой и легким паром.

ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК