Полузащитник «Спартака» Попов получил улучшенное предложение от «Трабзонспора»
Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов всё ещё может сменить «Спартак» на «Трабзонспор», сообщают болгарские СМИ со ссылкой на турецкое издание Haber.
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Несколько дней назад 29-летний футболист отклонил предложение турецкого клуба, но в ближайшее время стороны могут возобновить переговоры. Отмечается, что «Трабзонспор» готов удовлетворить финансовые запросы Попова и сделал улучшенное предложение.
В декабре Попов несколько раз заявлял в СМИ, что хотел бы остаться в «Спартаке» и попробовать стать с
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