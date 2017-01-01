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1 января 2017, 11:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Спартака» Попов получил улучшенное предложение от «Трабзонспора»

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов всё ещё может сменить «Спартак» на «Трабзонспор», сообщают болгарские СМИ со ссылкой на турецкое издание Haber.

Полузащитник сборной Болгарии <span class=error>Ивелин</span> Попов всё ещё может сменить Спартак на Трабзонспор сообщают болгарские СМИ со ссылкой на турецкое издание Haber. Увеличить
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Несколько дней назад 29-летний футболист отклонил предложение турецкого клуба, но в ближайшее время стороны могут возобновить переговоры. Отмечается, что «Трабзонспор» готов удовлетворить финансовые запросы Попова и сделал улучшенное предложение.

В декабре Попов несколько раз заявлял в СМИ, что хотел бы остаться в «Спартаке» и попробовать стать с красно-белыми чемпионом России.

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