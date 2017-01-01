Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28317187/
1 января 2017, 11:44 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Валерий Рейнгольд: «Спартаку» нужен был центральный защитник, но не такого класса, как Джикия

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход в команду защитника Георгия Джикии из «Амкара».

— «Спартака» подписал защитника «Амкара» Георгия Джикию. Говорилось, что сумма перехода составила двух миллион евро. Нужен ли он «Спартаку»?

 — Во-первых, двух миллионов он точно не стоит. В «Спартаке» есть центральные защитники. Их достаточно. Брать еще одного футболиста в нагрузку? Интересно, чья это инициатива. Если это Массимо Каррера хотел его видеть, вопрос снят. У тренера есть свои планы по игроку.

— Но вы сами говорили, что «Спартаку» нужен центральный защитник.

 — Но не такого класса! Его место — в «Амкаре». Или давайте всех защитников из подобных клубов в «Спартак» брать. Они через одного такого же уровня. Я бы лучше взял защитника «Анжи» Шандао. Вот он играет очень прилично. Это сложившийся игрок. Он бы мог помочь «Спартаку». Это мое мнение. Я его не навязываю. А такой уж потребности тратить два миллиона евро на Джикию не было. Есть Сальваторе Боккетти, Сердар Таски и Илья Кутепов. Можно наигрывать своих молодых игроков. Что вам еще надо? Зачем был необходим Джикия? — сказал Рейнгольд.

Напомним, в сезоне-2016/17 23-летний защитник провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять желтых карточек. До пермского клуба футболист выступал за дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и «Локомотив-2».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)