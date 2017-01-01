Валерий Рейнгольд: «Спартаку» нужен был центральный защитник, но не такого класса, как Джикия
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход в команду защитника Георгия Джикии из «Амкара».
— «Спартака» подписал защитника «Амкара» Георгия Джикию. Говорилось, что сумма перехода составила двух миллион евро. Нужен ли он «Спартаку»?
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— Но вы сами говорили, что «Спартаку» нужен центральный защитник.
— Но не такого класса! Его место — в «Амкаре». Или давайте всех защитников из подобных клубов в «Спартак» брать. Они через одного такого же уровня. Я бы лучше взял защитника «Анжи» Шандао. Вот он играет очень прилично. Это сложившийся игрок. Он бы мог помочь «Спартаку». Это мое мнение. Я его не навязываю. А такой уж потребности тратить два миллиона евро на Джикию не было. Есть Сальваторе Боккетти, Сердар Таски и Илья Кутепов. Можно наигрывать своих молодых игроков. Что вам еще надо? Зачем был необходим Джикия? — сказал Рейнгольд.
Напомним, в сезоне-2016/17 23-летний защитник провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять желтых карточек. До пермского клуба футболист выступал за дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и «Локомотив-2».
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