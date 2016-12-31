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31 декабря 2016, 21:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Джанаев признан лучшим футболистом «Ростова» в 2016 году

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Болельщики признали голкипера Сослана Джанаева лучшим игроком «Ростова» в 2016 году, сообщается на официальном сайте футбольного клуба РФПЛ.

Болельщики признали голкипера Сослана <span class=error>Джанаева</span> лучшим игроком Ростова в 2016 году сообщается на официальном сайте футбольного клуба <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Джанаев набрал 41,8% голосов. Второе место у Тимофея Калачева (18,5%). Замкнул тройку самых популярных игроков Сердар Азмун (18,3).

Джанаев в текущем сезоне в рамках чемпионата России принял участие в 13 матчах, в которых пропустил 9 мячей. 9 октября он дебютировал в сборной страны в товарищеском матче с командой Коста-Рики.

«Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

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