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31 декабря 2016, 20:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Президент «Ростова» Гребенщиков может покинуть свой пост

Президент «Ростова» Александр Гребенщиков, который накануне покинул пост первого заместителя губернатора Ростовской области, может лишится и должности президента в футбольном клубе, сообщает сайт города Ростова со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«К нему было много претензий по поводу деятельности футбольного клуба «Ростов». Достижения команды связаны не с ним, а с тесной работой губернатора Голубева и Курбана Бердыева. Сейчас обсуждается вопрос о его преемнике, — сказал источник.

Гребенщиков возглавлял «Ростов» в ноябре 2014 года после того, как свой пост покинул Сергей Горбань.

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