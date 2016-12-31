Президент «Ростова» Гребенщиков может покинуть свой пост

«К нему было много претензий по поводу деятельности футбольного клуба «Ростов». Достижения команды связаны не с ним, а с тесной работой губернатора Голубева и Курбана Бердыева. Сейчас обсуждается вопрос о его преемнике, — сказал источник.



Гребенщиков возглавлял «Ростов» в ноябре 2014 года после того, как свой пост покинул Сергей Горбань.