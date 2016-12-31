Ринат Билялетдинов является кандидатом на пост главного тренера «Анжи»

Ранее «Анжи» официально объявил, что бывший владелец клуба Сулейман Керимов передал права на клуб Осману Кадиеву. После этого чешский специалист Павел Врба покинул пост главного тренера.

«У меня раздался звонок, сказали, что есть круг претендентов в «Анжи». Также спросили, не хочу ли я войти в этот круг. Пока предметного разговора не было, хотя разговаривать можно. Но не мне решать, состоится ли этот разговор, за это отвечает руководящий состав «Анжи», — сказал Билялетдинов.

«Всегда интересно, это новый вызов для меня. В каждом отдельном варианте есть мысли. Если дошло бы до встречи, то можно было бы о чем-то говорить, а пока — рано», — добавил он.

«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпиона России после первой части сезона, набрав 20 очков.