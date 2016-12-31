Защитник «Анжи» Менса может продолжить карьеру в США

Ожидается, что официально о переходе будет объявлено на следующей неделе. Информации о финансовых условиях сделки нет.



26-летний Менса перешёл в «Анжи» в феврале 2016 года из французского «Эвиана». За махачкалинскую команду в текущем розыгрыше РФПЛ ганский футболист провёл девять матчей.