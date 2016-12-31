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31 декабря 2016, 15:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник «Анжи» Менса может продолжить карьеру в США

Защитник Джонатан Менса перейдёт в американский клуб «Коламбус Крю», сообщает издание The Columbus Dispatch.

Ожидается, что официально о переходе будет объявлено на следующей неделе. Информации о финансовых условиях сделки нет.

26-летний Менса перешёл в «Анжи» в феврале 2016 года из французского «Эвиана». За махачкалинскую команду в текущем розыгрыше РФПЛ ганский футболист провёл девять матчей.

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