Защитник «Анжи» Менса может продолжить карьеру в США
Защитник Джонатан Менса перейдёт в американский клуб «Коламбус Крю», сообщает издание The Columbus Dispatch.
Ожидается, что официально о переходе будет объявлено на следующей неделе. Информации о финансовых условиях сделки нет.
26-летний Менса перешёл в «Анжи» в феврале 2016 года из французского «Эвиана». За махачкалинскую команду в текущем розыгрыше РФПЛ ганский футболист провёл девять матчей.
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