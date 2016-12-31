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31 декабря 2016, 13:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» заплатит «Милану» за Луиса Адриано € 1 млн

Стали известны подробности трансфера форварда «Милана» Луиса Адриано в «Спартак».

Спартак заплатит Милану за Луиса Адриано € 1 млн - Фото Увеличить
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Московский клуб заплатит за 29-летнего бразильца € 1 млн, сообщает Corriere della Sera.

«Милан» сэкономит на зарплате и различных премиях игрока, контракт с которым рассчитан ещё на 3,5 года, порядка € 30 млн.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Милан» подписали контракт, бразильцу осталось пройти медосмотр. В текущем сезоне Адриано провёл за россонери семь матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.

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