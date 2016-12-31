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31 декабря 2016, 11:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гинер: Трудности, с которыми ЦСКА столкнулся в 2016 году, сделали клуб еще сильнее

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Футбольный ЦСКА столкнулся в уходящем 2016 году с рядом трудностей, но они сделали клуб еще сильнее. Об этом президент армейцев Евгений Гинер заявил опубликованном в Twitter клуба видеообращении.

ЦСКА завершил первую часть чемпионата России-2016/17 на 3-м месте набрав 38 очков. Увеличить
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«Этот год был для нас очень важным: мы стали шестикратными чемпионами России и открыли домашнюю арену, — заявил Гинер. — Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами. Конечно, осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее».

ЦСКА завершил первую часть чемпионата России-2016/17 на 3-м месте, набрав 38 очков. Армейцы на восемь очков отстает от лидера турнирной таблицы «Спартака». В Лиге чемпионов клуб занял четвертое место в групповом раунде и завершил участие в еврокубках.

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