Дрим-тим «Матч ТВ»: Карпин, Широков, Булыкин и другие
Еще недавно считалось, что в России нет и быть не может профессионалов, способных интересно рассказывать о футболе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Унылый разговор про «поле ровное, мяч круглый» — это мы можем. А вот так, чтобы от экрана не оторваться, а потом в курилках обсуждать — это не к нам.
«Матч ТВ» решил опровергнуть такое мнение, сформировав принципиально новый экспертный корпус. Каковы результаты?
За ответом на этот вопрос корреспондент «Советского спорта» отправился на «Матч ТВ», к продюсеру футбольных каналов Сергею Акулинину.
ПИМЕНОВ «НА ТУМБОЧКЕ»
— На что в первую очередь обращаете внимание при выборе экспертов: на понимание игры, умение говорить? На внешность?
— Первый критерий простой — доступность. Это основная проблема, потому что хороший эксперт, как правило, всегда занят, он
— Но все же свободных специалистов немало, а работают у вас немногие. Как отбираете?
— Приглашаем в студию, пробуем в разных ролях. Эксперты ведь тоже разные:
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— Понравился: у него живое мышление, интересное футбольной прошлое, он хорошо смотрится — молодой, интересный, улыбчивый.
КАРПИН С ПЛАНШЕТОМ
— Про лучшего эксперта можно не спрашивать?
— Конечно, это Валерий Карпин. Он явно выделяется — способом подачи, харизмой, абсолютной независимостью, умением говорить на любые темы. Очень импонирует, что он не боится говорить даже о проблемах того «Спартака», в котором сам работал, при этом очень самокритично. Ну, и, конечно, его тренерский опыт! Порой, правда, это имеет и обратную сторону: анализ Карпина настолько глубок, что даже мы, по 15−20 лет освещающие футбол, не всегда понимаем, что он хочет сказать. Знаете, иногда смотрим в одной комнате футбол и начинаем с коллегами обсуждать —
— Карпин единственный, кто в прямом эфире самостоятельно разрисовывает моменты. Чья была инициатива?
— Его. Впервые он познакомился с этой системой, когда работал у нас в Париже на чемпионате Европы, и сразу же проявил невероятное рвение. Бригада уже расходилась по домам, а он оставался с оператором компьютерной графики и начинал разбираться: а вот так можно? а вот этого игрока подвинуть? а расстояние между защитниками померять? Разобравшись, сказал, что теперь весь анализ моментов будет делать сам. Он вообще очень тщательно готовится к эфирам. Если мы выбираем матч для анализа, Карпин приезжает в телецентр и смотрит этот матч вместе с редактором, по ходу отмечая моменты. Сразу моментов десять, при том, что в эфире будут только
— С Карпиным тяжело договориться даже об интервью. Как удалось уговорить его работать у вас экспертом?
— Это полностью заслуга Тины Канделаки, она лично вела переговоры. Исключительно ее магия и очарование. Уговаривать она умеет.
ШИРОКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
— С Карпиным
— Не уверен насчет «соперничать», но сейчас вот появился Роман Широков. На мой взгляд, первое время ему было трудновато, потому что он привык к другой модели поведения — как в
— Футбольный опыт — это хорошо, но при этом телевизионного опыта у них совсем нет. Как эксперты постигают тонкости эфира?
— Телевидение всех сначала пугает, особенно прямой эфир. Честно говоря, я всегда удивлялся этому, ведь они же выходили играть перед 70 тысяч зрителей, а тут всего лишь вдвоем сидят в студии… Да, прямой эфир, но никто же не мешает. Не у всякого получается этот «зажим» преодолеть. У каждого свои особенности, с каждым работаем индивидуально. Например, Карпину комфортнее работать с «ухом», чтобы слышать подсказки режиссера и редактора. Для нас это тоже удобно, потому что тогда не только ведущий реагирует на команды, но и эксперт. А реагировать приходится часто:
— Бывает, что эксперт не соглашается с тем, как разрисован момент?
— Бывает. Знаете, я для себя открыл достаточно универсальный критерий определения качества футбольного эксперта. На мой взгляд, это определяется тем, за сколько времени до разбираемого эпизода эксперт просит запускать видео. Чем раньше, тем более топовый. Если он говорит, что нападающий получил мяч, пробил и попал, вряд ли его можно считать экспертом высокого класса. А если говорит, что нападающий молодец — забил, но
ДОБРАТЬСЯ ДО ТЕМНЫХ ЧЕРТОГОВ СОЗНАНИЯ
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— Наша задача — подмечать, в каком направлении люди развиваются и
— А можно с первого взгляда определить, что вот этот — точно эксперт, а этот нет?
— Очень редко. Опыт показывает, что люди, производящие в жизни одно впечатление, в эфире выглядят совершенно
ПОТЕРЯ ТАЛАЛАЕВА И МЕЧТА О СЛУЦКОМ
— Уход Талалаева — большая потеря?
— Талалаева мы очень трогательно проводили, подарив ему в конце прощального эфира торт с эмблемой ФК «Тамбов». С Андреем у нас самые лучшие отношения. Можно сказать, он друг нашего канала. Талалаев абсолютно универсален, может говорить и о нашем, и о европейском футболе. Так же, как и Карпин, например. С ними можно смело заводить разговор и об «Интере», и о «Наполи», и о «Вильяреале», о чем угодно.
— Новые эксперты появятся?
— Мы постоянно ищем. Вот Леонид Слуцкий освободился. Заполучить его, конечно, наша мечта, но я боюсь, что не только наша. Поэтому будем ждать.
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