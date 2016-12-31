Витсель готов переехать в Китай на 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год

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При этом бельгиец выбирает между двумя клубами из Поднебесной — «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Сунцзян».



Для «Зенита» эта сделка очень выгодна, так как за трансфер 27-летнего Витселя, контракт которого истекает летом 2017 года, в Китае готовы заплатить € 20 млн. Самому футболисту обещают четырёхлетний контракт с зарплатой € 18 млн в год.



Основным претендентом на Витселя долгое время считался «Ювентус». Предполагалось, что бельгиец пополнит ряды туринского клуба следующим летом в качестве свободного агента.