Витсель готов переехать в Китай на 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принял решение продолжить карьеру в Китае, сообщает Football Italia.
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При этом бельгиец выбирает между двумя клубами из Поднебесной — «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Сунцзян».
Для «Зенита» эта сделка очень выгодна, так как за трансфер 27-летнего Витселя, контракт которого истекает летом 2017 года, в Китае готовы заплатить € 20 млн. Самому футболисту обещают четырёхлетний контракт с зарплатой € 18 млн в год.
Основным претендентом на Витселя долгое время считался «Ювентус». Предполагалось, что бельгиец пополнит ряды туринского клуба следующим летом в качестве свободного агента.
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