Первый зимний сбор «Ростова» пройдёт в ОАЭ, второй — в Турции
Стало известно точное время сборов «Ростова» во время зимнего перерыва.
Как сообщает официальный сайт клуба, первый сбор пройдёт в ОАЭ и продлится с 6 по 20 января. Второй сбор — в Турции. Сроки — с 24 января по 6 февраля. Информация о контрольных матчах «Ростова» будет опубликована позже.
«Ростов» 16 февраля дома сыграет с чешской «Спартой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 23 февраля.
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