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30 декабря 2016, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Карпин: Ничего нового, кроме эмоций, у «Спартака» после смены тренера не увидел

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказал мнение об игре красно-белых под руководством Массимо Карреры и оценил шансы команды на победу в чемпионате страны.

Лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» после 17 туров опережает на пять очков «Зенит» и на восемь — ЦСКА.

«Понятно, как хочет играть Луческу. Получается хуже или лучше — вопрос другой, но он пытается. И как играет “Ростов” — это тоже понятно. А что будет со “Спартаком” в каждой следующей игре? Что там поменял Каррера в плане тактики, с удовольствием сам послушаю. Я конкретно про тактику, а не про эмоции. “Мы все вместе”, “Мы команда” — это всё хорошо, но ничего нового, кроме новых эмоций, я не увидел у “Спартака” после смены тренера. Думаю, “Спартак” может стать чемпионом в этом сезоне. Все предпосылки для этого есть. Сколько процентов дам? 50 на 50. Но то, что может стать чемпионом, — это да», — поведал Карпин в эфире программы «Все на футбол».

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