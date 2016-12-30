Карпин: Ничего нового, кроме эмоций, у «Спартака» после смены тренера не увидел

Лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» после 17 туров опережает на пять очков «Зенит» и на восемь — ЦСКА.



«Понятно, как хочет играть Луческу. Получается хуже или лучше — вопрос другой, но он пытается. И как играет “Ростов” — это тоже понятно. А что будет со “Спартаком” в каждой следующей игре? Что там поменял Каррера в плане тактики, с удовольствием сам послушаю. Я конкретно про тактику, а не про эмоции. “Мы все вместе”, “Мы команда” — это всё хорошо, но ничего нового, кроме новых эмоций, я не увидел у “Спартака” после смены тренера. Думаю, “Спартак” может стать чемпионом в этом сезоне. Все предпосылки для этого есть. Сколько процентов дам? 50 на 50. Но то, что может стать чемпионом, — это да», — поведал Карпин в эфире программы «Все на футбол».