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30 декабря 2016, 23:10 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подход

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский «Спартак» форварда Эммануэля Эменике.

«Кроме Зе Луиша, в «Спартаке» нет ярко выраженного нападающего по позиции. На одном Зе Луише можно и не доехать. Эменике знаком со страной и клубом, это плюс. Он уже все показал в России — скорость, мощь, он забивной нападающий. Есть только один вопрос по нему — как и ко всем африканским футболистам, к нему нужен тренерский подход, — приводит слова специалиста официальный сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о трансфере Эменике с «Фенербахче» на правах аренды, а некоторые СМИ утверждают о том, что на игрока сборной Нигерии также претендует московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне на счету футболиста три гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года.

Отметим, что Карпин знаком с нападающим по совместной работе в стане красно-белых.

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