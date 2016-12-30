Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подход

«Кроме Зе Луиша, в «Спартаке» нет ярко выраженного нападающего по позиции. На одном Зе Луише можно и не доехать. Эменике знаком со страной и клубом, это плюс. Он уже все показал в России — скорость, мощь, он забивной нападающий. Есть только один вопрос по нему — как и ко всем африканским футболистам, к нему нужен тренерский подход, — приводит слова специалиста официальный сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о трансфере Эменике с «Фенербахче» на правах аренды, а некоторые СМИ утверждают о том, что на игрока сборной Нигерии также претендует московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне на счету футболиста три гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года.