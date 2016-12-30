Глушаков: Ощущение, что если бы не «Спартак», в России не о ком было бы писать

«На меня лично приход Карреры никак не повлиял. Это просто стечение обстоятельств, что я был в нужном месте и в нужное время, попадал по воротам, забивал голы. На этом месте мог быть любой другой футболист, также забить решающий гол. И неважно, кто забивал, главное — это чтобы команда выигрывала. В концовках мы выручали и оборону, и вратаря, много пластались. В матче с “Рубином” могли пропустить даже от Серёги Рыжикова, но, к счастью, он не попал, то есть попал, но в Артёма Реброва.



Все знают, когда в последний раз “Спартак” выигрывал чемпионат. Шумиху создают журналисты, иногда это в прессе читают футболисты, но в команде особо не обсуждаем. Живём настоящим временем, а старые результаты, заслуги ветеранов мы знаем, но никто об этом не говорит. Каррера не напоминает нам о том, сколько “Спартак” не побеждал. На “Спартак” всегда давят. Если бы не мы, то не о ком было бы писать в России — такое складывается ощущение. Так что привыкли к этому», — сказал Глушаков в эфире программы «Все на футбол».