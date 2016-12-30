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30 декабря 2016, 22:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом

Игроки «Зенита» на официальном youtube-канале поздравили болельщиков клуба с наступающим Новым годом.

Игроки Зенита на официальном <nobr>youtube-канале</nobr> поздравили болельщиков клуба с наступающим Новым годом. Увеличить
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— Дорогие болельщики, хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать всем нам хорошего продолжения сезона в следующем году. Болеем за команду вместе, — сказал Александр Кокорин.

— Дорогие болельщики, желаю здоровья и всего-всего-всего, — сказал Маурисиу.

— Друзья, будьте добрыми, веселыми и хорошего вам Нового года. Удачи! — пожелал Иван Новосельцев.

— Счастливого Рождества болельщикам «Зенита»! Хорошего Нового года и больше подарков! — сказал Луиш Нету. Вторую часть пожелания он произнес по-русски.

— Поздравляю всех с Новым годом. Желаю здоровья вам и вашим близким. Чтобы все цели, которые поставили перед собой в новом году, исполнились, и чтобы ваш дом был полон улыбок, — добавил Евгений Чернов.

— С Новым годом, болельщики «Зенита»! Я не буду много говорить. Любите «Зенит», больше побед! — подытожил Лука Джорджевич.

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