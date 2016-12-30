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30 декабря 2016, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Промес: Не собираюсь уходить из «Спартака», пока не станем чемпионами

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на специальной пресс-конференции, вопросы на которой задавали юные болельщики красно-белых, сообщил, что не собирается уходить в другой клуб до завоевания чемпионского титула.

Полузащитник Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> на специальной <nobr>пресс-конференции</nobr> вопросы на которой задавали юные болельщики <nobr>красно-белых</nobr> сообщил что не собирается уходить в другой клуб до завоевания чемпионского титула. Увеличить
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«Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из “Спартака”. По крайней мере, до того момента, пока мы не станем чемпионами», — сказал Промес.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 24-летнему игроку, который связан контрактом со «Спартаком» до 2021 года.

Промес выступает за московскую команду с 2014 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету 14 матчей за клуб в РФПЛ, шесть забитых голов и шесть голевых передач.

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