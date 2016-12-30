Промес: Не собираюсь уходить из «Спартака», пока не станем чемпионами
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на специальной
пресс-конференции, вопросы на которой задавали юные болельщики красно-белых, сообщил, что не собирается уходить в другой клуб до завоевания чемпионского титула.
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«Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из “Спартака”. По крайней мере, до того момента, пока мы не станем чемпионами», — сказал Промес.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 24-летнему игроку, который связан контрактом со «Спартаком» до 2021 года.
Промес выступает за московскую команду с 2014 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету 14 матчей за клуб в РФПЛ, шесть забитых голов и шесть голевых передач.
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