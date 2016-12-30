В Италии сообщили об интересе «Зенита» к нападающему «Ромы» Итурбе

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По данным интернет-издания Romagiallorossa.it, одним из клубов, которые проявляют интерес к 23-летнему Итурбе, является «Зенит».



Другими претендентами на игрока сборной Парагвая называются «Торино» и французский «Лион».



В текущем сезоне Итурбе провёл за римский клуб 12 матчей во всех турнирах и не отличился забитыми голами.

Ранее сообщалось, что Итурбе не оправдал доверия главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, поэтому клуб готов отпустить его.