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30 декабря 2016, 20:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Луизу Адриану для перехода в «Спартак» осталось только пройти медосмотр

Итальянские СМИ подтвердили информацию «СЭ» о том, что «Спартак» договорился с «Миланом» о переходе нападающего Луиза Адриану.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летнему бразильцу осталось только пройти медицинское обследование в новой команде.

По данным «СЭ», клубы должны объявить о трансфере в ближайшие дни. Ожидается, что форвард присоединится к красно-белым на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ. Луиз Адриану станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» наряду с Квинси Промесом, бразилец будет получать более 3 миллионов евро.

Отметим, что Луиз Адриану достанется «Спартаку» бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро — именно столько «Милан» хотел получить за нападающего, но затем руководство «красно-черных» посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.

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