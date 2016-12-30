Луизу Адриану для перехода в «Спартак» осталось только пройти медосмотр
Итальянские СМИ подтвердили информацию «СЭ» о том, что «Спартак» договорился с «Миланом» о переходе нападающего Луиза Адриану.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летнему бразильцу осталось только пройти медицинское обследование в новой команде.
По данным «СЭ», клубы должны объявить о трансфере в ближайшие дни. Ожидается, что форвард присоединится к
Отметим, что Луиз Адриану достанется «Спартаку» бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро — именно столько «Милан» хотел получить за нападающего, но затем руководство «красно-черных» посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.
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