Луизу Адриану для перехода в «Спартак» осталось только пройти медосмотр

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летнему бразильцу осталось только пройти медицинское обследование в новой команде.

По данным «СЭ», клубы должны объявить о трансфере в ближайшие дни. Ожидается, что форвард присоединится к красно-белым на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ. Луиз Адриану станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» наряду с Квинси Промесом, бразилец будет получать более 3 миллионов евро.

Отметим, что Луиз Адриану достанется «Спартаку» бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро — именно столько «Милан» хотел получить за нападающего, но затем руководство «красно-черных» посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.