Врба покинул пост главного тренера «Анжи»

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин чуть не опоздал на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси» из-за того, что в его доме отключили свет. Об этом Овечкин написал в «Инстаграм».