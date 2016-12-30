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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28310746/
30 декабря 2016, 20:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Врба покинул пост главного тренера «Анжи»

Павел Врба и футбольный клуб «Анжи» пришли к решению завершить сотрудничество.

Павел <span class=error>Врба</span> и футбольный клуб <span class=error>Анжи</span> пришли к решению завершить сотрудничество. Увеличить
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Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.

«Футбольный клуб “Анжи” благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении.

О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно.

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