Врба покинул пост главного тренера «Анжи»
Павел Врба и футбольный клуб «Анжи» пришли к решению завершить сотрудничество.
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Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.
«Футбольный клуб “Анжи” благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении.
О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно.
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