Валерий Непомнящий: Ахмедов в 18 лет чувствовал себя на поле так, словно ему уже за тридцать

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— Ахмедов покинул российский чемпионат. Теперь он будет выступать в Китае. В 2006-м году, именно при вас он начал появляться в составе «Пахтакора»….

— А откуда у вас такая информация? Не думал, что это кому-то известно. Вообще, тогда я видел в нем большего футболиста, чем тот, кем он является сейчас. Считал, что это игрок очень серьезного уровня. Сожалею, что он уезжает не в Европу, а в Китай, но, с другой стороны, это не так уж и плохо для него.

— Расскажите, каким вы его помните по «Пахтакору» ?

— Знаете, он молодым 18-летним мальчишкой чувствовал себя на поле так, словно ему уже за тридцать. Все знал, все умел, всем был оснащен. Причем в жизни он скромный, спокойный, стеснительный парень. А поле — совершенно другой. Ему надо просто позволить делать то, что он умеет. Его потенциал был виден и тогда. Поэтому моей заслуги здесь нет. Помню, тогда появилось два молодых парня — Ахмедов и Виталий Денисов. Они многое определяли в той сборной Узбекистана. Знаете, на некоторых футболистов тренеру не обязательно обращать внимание. А Одила нужно подбадривать, поддерживать. Он не хам и не нахал. Но, чтобы добиваться высот, нужно быть жестче.

— Одил свой потенциал не раскрыл?

— Да. Я считаю, что он заслуживает большего. Но Ахмедов достойно провел этап своей карьеры в России. Спросите у любого тренера, который с ним работал, есть ли у кого-нибудь претензии к нему? Он профессионал высшей степени и очень командный игрок. В «Краснодаре» его использовали на фланге, хотя он опорный полузащитник. «Box to box», как таких называют сейчас. Выступал в звездном составе «Анжи», да и в «Краснодаре» выполнял не последнюю роль.

— А где бы он полностью раскрыл свой потенциал?

— В Европе.

АХМЕДОВУ С ХАЛКОМ БЫЛО СУЖДЕНО ОКАЗАТЬСЯ В ОДНОЙ КОМАНДЕ

— С кем можете его сравнить по уровню игры?

— Знаете, сравнивать можно только слабых футболистов. Он — Одил Ахмедов. И этим все сказано.

— Ахмедов был лучшим игроком на своей позиции в чемпионате России?

— Нет, не стал бы так заявлять. Последние полтора сезона у него не задались. Периодически не попадал в стартовый состав.

— В таком случае Китай — это шаг к завершению карьеры?

— Нет, нет, нет. Это не к нему. По менталитету Одил очень подойдет китайскому футболу. Не знаю, кто ему это рекомендовал и почему, но он может получить в Китае удовольствие от игры. Там все не так плохо, как нам кажется. Если в этой стране попасть в команду, которая на что-то претендует, то это вполне нормально.

— Главный тренер клуба, куда перешел Ахмедов — Андре Виллаш-Боаш. Именно там выступает и Халк. Им суждено было рано или поздно встретиться в одном клубе?

— Вполне вероятно. Я бы, конечно, хотел видеть их вместе в одной команде чемпионата России. Но раз уж судьбе так угодно….

«ТОМЬ» — ЭТО НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

— У «Томи» сейчас проблемы. Что можете сказать в поддержку бывшему клубу?

— Очень жаль и очень досадно все, что происходит с «Томью». Это незаживающая рана. Может показаться, что говорю пафосно, но, на самом деле, все так и есть. Томск заслуживает, чтобы там была команда.

— Если бы вас пригласили помочь в такой трудный момент, согласились бы?

— Знаете, не думаю, что дело в тренере.

— Вам предлагали должность в РФС…