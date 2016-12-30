Валерий Непомнящий: Ахмедов в 18 лет чувствовал себя на поле так, словно ему уже за тридцать
Первый тренер узбекского хавбека в большом футболе рассказал «СЭ», каким этот футболист был десять лет назад. Также специалист объяснил, почему до сих пор не занял пост в РФС.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Ахмедов покинул российский чемпионат. Теперь он будет выступать в Китае. В 2006-м году, именно при вас он начал появляться в составе «Пахтакора»….
— А откуда у вас такая информация? Не думал, что это
— Расскажите, каким вы его помните по «Пахтакору» ?
— Знаете, он молодым 18-летним мальчишкой чувствовал себя на поле так, словно ему уже за тридцать. Все знал, все умел, всем был оснащен. Причем в жизни он скромный, спокойный, стеснительный парень. А поле — совершенно другой. Ему надо просто позволить делать то, что он умеет. Его потенциал был виден и тогда. Поэтому моей заслуги здесь нет. Помню, тогда появилось два молодых парня — Ахмедов и Виталий Денисов. Они многое определяли в той сборной Узбекистана. Знаете, на некоторых футболистов тренеру не обязательно обращать внимание. А Одила нужно подбадривать, поддерживать. Он не хам и не нахал. Но, чтобы добиваться высот, нужно быть жестче.
— Одил свой потенциал не раскрыл?
— Да. Я считаю, что он заслуживает большего. Но Ахмедов достойно провел этап своей карьеры в России. Спросите у любого тренера, который с ним работал, есть ли у
— А где бы он полностью раскрыл свой потенциал?
— В Европе.
АХМЕДОВУ С ХАЛКОМ БЫЛО СУЖДЕНО ОКАЗАТЬСЯ В ОДНОЙ КОМАНДЕ
— С кем можете его сравнить по уровню игры?
— Знаете, сравнивать можно только слабых футболистов. Он — Одил Ахмедов. И этим все сказано.
— Ахмедов был лучшим игроком на своей позиции в чемпионате России?
— Нет, не стал бы так заявлять. Последние полтора сезона у него не задались. Периодически не попадал в стартовый состав.
— В таком случае Китай — это шаг к завершению карьеры?
— Нет, нет, нет. Это не к нему. По менталитету Одил очень подойдет китайскому футболу. Не знаю, кто ему это рекомендовал и почему, но он может получить в Китае удовольствие от игры. Там все не так плохо, как нам кажется. Если в этой стране попасть в команду, которая на
— Главный тренер клуба, куда перешел Ахмедов — Андре
— Вполне вероятно. Я бы, конечно, хотел видеть их вместе в одной команде чемпионата России. Но раз уж судьбе так угодно….
«ТОМЬ» — ЭТО НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
— У «Томи» сейчас проблемы. Что можете сказать в поддержку бывшему клубу?
— Очень жаль и очень досадно все, что происходит с «Томью». Это незаживающая рана. Может показаться, что говорю пафосно, но, на самом деле, все так и есть. Томск заслуживает, чтобы там была команда.
— Если бы вас пригласили помочь в такой трудный момент, согласились бы?
— Знаете, не думаю, что дело в тренере.
— Вам предлагали должность в РФС…
— Из беседы с Виталием Леонтьевичем Мутко понял, что речь шла о том, чтобы возглавить департамент сборных команд. Деталей не знаю, но пока что процесс остановился. Возможно,
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