СМИ: Футболист «Милана» Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком»

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Отмечается, что в ближайшие дни 29-летний бразилец пройдет медосмотр. Срок контракта составит 3,5 года, а его зарплата — €5 млн в сезон.

Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.