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30 декабря 2016, 19:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист «Милана» Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком»

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Луис Адриано подписал контракт с российским «Спартаком». Об этом сообщает портал итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как сообщает портал итальянского журналиста Джанлуки Ди <span class=error>Марцио</span> в ближайшие дни 29-летний бразилец пройдет медосмотр в московском клубе. Увеличить
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Отмечается, что в ближайшие дни 29-летний бразилец пройдет медосмотр. Срок контракта составит 3,5 года, а его зарплата — €5 млн в сезон.

Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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