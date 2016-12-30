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30 декабря 2016, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джикия: Отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик

Новичок «Спартака» защитник Георгий Джикия сообщил, что у него нет конфликта с полузащитником команды Квинси Промесом.

Во время выступления за «Амкар» в одном из матчей пермского клуба против «Спартака» Джикия и Промес повздорили на поле.

«Мне без разницы, как играть — в три или два центральных защитника. Как скажут, так и буду играть. Для меня ведь сейчас главная задача в “Спартаке” — закрепиться в основном составе.

Какими будут у меня отношения с Промесом в “Спартаке”? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относиться друг к другу, играть вместе за ромбик.

Самый сильный центральный защитник в РФПЛ? На данный момент я считаю, что это Чорлука», — цитирует Джикию «Спорт FM».

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