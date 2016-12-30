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Фамилия воспитанника осетинского футбола на слуху давно. Как открывалось трансферное «окно», так его куда-нибудь сватали. В разные времена в применении к игроку звучали названия «Дженоа», «Динамо», «Краснодар», «Спартак»… Красно-белые вроде бы плотно интересовались Цаллаговым год назад, но «Крылья Советов» и, в частности, главный тренер Франк Веркаутерен хотели его сохранить у себя. Летом был подписан новый контракт, но только на год, так что самарцам остается удовлетвориться незначительной суммой в 300 тысяч евро — по окончании сезона футболист ушел бы бесплатно.

Это к тому, что Ибра, как прозвали игрока болельщики, и его агент подумывали о повышении, коим «Зенит», безусловно, является, с какой стороны не взгляни.

НА ФЛАНГ ОПРЕДЕЛИЛ ГАЗЗАЕВ

Приехав в Самару 18-летним, Цаллагов в первый для себя сезон в волжском клубе выступал за молодежную команду, а в следующем с 1-го тура играл за основной состав, выйдя 13 марта со стартовым свистком против «Зенита». И это несмотря на то, что накануне отыграл тайм за дубль.

Поначалу действовал на позиции опорного полузащитника. Пока в июльском матче в Казани с чемпионом страны «Рубином» работавший тогда с «Крыльями Советов» Юрий Газзаев, недовольный правым защитником Дрмичом, не выпустил молодого осетина вместо хорвата уже в середине первого тайма.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

Так проявилась универсальность Цаллагова, способного играть как в опорной зоне, так и на любом из флангов обороны и полузащиты. Последнее разделение, впрочем, весьма условно, поскольку при Веркаутерене «Крылья» использовали схему с тремя центральными защитниками, что предполагает активное выдвижение краев вперед.

В качестве правого защитника Цаллагов приглашался с 2011 года в молодежную сборную России, принял в ее составе участие в Euro-2013, на котором, впрочем, наша команда, попав в группу к Испании, Голландии и Германии, лавров не снискала, проиграв все три матча. Между тем партнерами Ибрагима по той команде были известные теперь игроки, в том числе привлекавшиеся в национальную команду Крицюк, Щенников, Петров, Шатов, Канунников, Григорьев, Черышев. Ее капитаном был Бурлак.

В интервью четырехлетней давности у Цаллагова спросили:

— В молодежной сборной вы действуете на месте правого защитника, хотя в некоторых источниках указаны как полузащитник. На какой позиции вам удобнее?

— Мне больше нравится играть в центре полузащиты с акцентом на оборону. Но готов действовать там, где скажут.

ДУБЛИРОВАНИЕ ФЛАНГА

Что решит Мирча Луческу — вот в чем вопрос. Мне представляется, что новичок рассматривается, скорее, как замена 34-летнего Анюкова. Пока как дублер Смольникова, а потом конкуренция покажет.

У «Зенита» в этом чемпионате было маловато вариантов как раз на краях защиты. Смольников долго отсутствовал из-за травмы, Кришито перевели в центр, так что справа с начала октября выходил ветеран Анюков, по иронии судьбы пришедший в свое время в питерский клуб тоже из «Крыльев Советов», а слева — Жирков, которому, между прочим, уже 33, или заимствованный у «Зенита-2» Чернов. В принципе Цаллагов, которому доводилось играть и слева, мог бы закрыть и менее привычный для него фланг.

Наверное, от небогатого для своего уровня выбора защитников питерский клуб, продолжающий борьбу в Лиге Европы, и решил расстаться с 300 тысячами, не дожидаясь лета. К тому же, неровен час, нашлись бы другие желающие на квалифицированного исполнителя, обладающего российским паспортом.

Что касается средней линии, то в центре основным вариантом осенней части сезона был треугольник Хави Гарсия — Витсель — Жулиану. У бельгийца тянется сказка про белого бычка — «уйдет — не уйдет». Но теоретически Цаллагов — альтернатива не Витселю, а Хави Гарсии. Как и приобретенный на днях бразилец Эрнани, и Юсупов.

ПУТЬ В СБОРНУЮ СОКРАТИЛСЯ

Таким образом, пока представляется, что Цаллагов увеличивает глубину состава. В случае необходимости на фланг обороны вместо одного россиянина выйдет другой. Конечно, в питерской армаде есть риск затеряться, как Рязанцев и Бухаров, в некоторой степени Юсупов и Новосельцев. Могилевец — и вовсе абсурдный и печальный пример. Человек принял участие в двух ноябрьских матчах сборной России, но при этом сыграл в этом сезоне лишь 21 минуту в премьер-лиге.

В то же время случай Могилевца только подтверждает: дорога в сборную из «Зенита», само пребывание в рядах которого служит знаком качества, значительно короче, чем из провинциального клуба. Да и взяли Ибру в команду не на одну весну, а для начала на три с половиной года. Что там, за поворотом судьбы, не знает никто.