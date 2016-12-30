Ибра пошел на повышение: Цаллагов — в «Зените»
«Зенит» объявил о переходе из «Крыльев Советов» 26-летнего Ибрагима Цаллагова, с которым подписан контракт на три с половиной года.
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Фамилия воспитанника осетинского футбола на слуху давно. Как открывалось трансферное «окно», так его
Это к тому, что Ибра, как прозвали игрока болельщики, и его агент подумывали о повышении, коим «Зенит», безусловно, является, с какой стороны не взгляни.
НА ФЛАНГ ОПРЕДЕЛИЛ ГАЗЗАЕВ
Приехав в Самару 18-летним, Цаллагов в первый для себя сезон в волжском клубе выступал за молодежную команду, а в следующем с 1-го тура играл за основной состав, выйдя 13 марта со стартовым свистком против «Зенита». И это несмотря на то, что накануне отыграл тайм за дубль.
Поначалу действовал на позиции опорного полузащитника. Пока в июльском матче в Казани с чемпионом страны «Рубином» работавший тогда с «Крыльями Советов» Юрий Газзаев, недовольный правым защитником Дрмичом, не выпустил молодого осетина вместо хорвата уже в середине первого тайма.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Так проявилась универсальность Цаллагова, способного играть как в опорной зоне, так и на любом из флангов обороны и полузащиты. Последнее разделение, впрочем, весьма условно, поскольку при Веркаутерене «Крылья» использовали схему с тремя центральными защитниками, что предполагает активное выдвижение краев вперед.
В качестве правого защитника Цаллагов приглашался с 2011 года в молодежную сборную России, принял в ее составе участие в Euro-2013, на котором, впрочем, наша команда, попав в группу к Испании, Голландии и Германии, лавров не снискала, проиграв все три матча. Между тем партнерами Ибрагима по той команде были известные теперь игроки, в том числе привлекавшиеся в национальную команду Крицюк, Щенников, Петров, Шатов, Канунников, Григорьев, Черышев. Ее капитаном был Бурлак.
В интервью четырехлетней давности у Цаллагова спросили:
— В молодежной сборной вы действуете на месте правого защитника, хотя в некоторых источниках указаны как полузащитник. На какой позиции вам удобнее?
— Мне больше нравится играть в центре полузащиты с акцентом на оборону. Но готов действовать там, где скажут.
ДУБЛИРОВАНИЕ ФЛАНГА
Что решит Мирча Луческу — вот в чем вопрос. Мне представляется, что новичок рассматривается, скорее, как замена 34-летнего Анюкова. Пока как дублер Смольникова, а потом конкуренция покажет.
У «Зенита» в этом чемпионате было маловато вариантов как раз на краях защиты. Смольников долго отсутствовал
Наверное, от небогатого для своего уровня выбора защитников питерский клуб, продолжающий борьбу в Лиге Европы, и решил расстаться с 300 тысячами, не дожидаясь лета. К тому же, неровен час, нашлись бы другие желающие на квалифицированного исполнителя, обладающего российским паспортом.
Что касается средней линии, то в центре основным вариантом осенней части сезона был треугольник Хави Гарсия — Витсель — Жулиану. У бельгийца тянется сказка про белого бычка — «уйдет — не уйдет». Но теоретически Цаллагов — альтернатива не Витселю, а Хави Гарсии. Как и приобретенный на днях бразилец Эрнани, и Юсупов.
ПУТЬ В СБОРНУЮ СОКРАТИЛСЯ
Таким образом, пока представляется, что Цаллагов увеличивает глубину состава. В случае необходимости на фланг обороны вместо одного россиянина выйдет другой. Конечно, в питерской армаде есть риск затеряться, как Рязанцев и Бухаров, в некоторой степени Юсупов и Новосельцев. Могилевец — и вовсе абсурдный и печальный пример. Человек принял участие в двух ноябрьских матчах сборной России, но при этом сыграл в этом сезоне лишь 21 минуту в
В то же время случай Могилевца только подтверждает: дорога в сборную из «Зенита», само пребывание в рядах которого служит знаком качества, значительно короче, чем из провинциального клуба. Да и взяли Ибру в команду не на одну весну, а для начала на три с половиной года. Что там, за поворотом судьбы, не знает никто.
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