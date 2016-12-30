Ранее стало известно, что у «Томи» серьезные проблемы с финансированием, существуют большие долги перед игроками и персоналом. В начале декабря генеральный директор клуба Руслан Киселев не исключил, что «Томь» теоретически может сняться с розыгрыша РФПЛ. В середине декабря спортивный директор клуба Игорь Кудряшов заявил, что идут разговоры о том, чтобы доиграть сезон дублирующим составом. Источник ранее сообщил «Р-Спорт», что руководство клуба предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января 2017 года.

«Главная наша задача — сохранить футбольный клуб, чтобы он доиграл сезон и существовал дальше», — сказал Киселев по телефону, отвечая на вопрос, остается ли у «Томи» задача сохранить прописку в РФПЛ.