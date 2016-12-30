Шамиль Газизов: Тимощук не будет назначен помощником Семака в «Уфе»

— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?

— Я пока эту фамилию не слышал. Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.

— Это Тимощук?

— Нет, не он.

— Радимов?

— С моей стороны несерьезно сейчас говорить об этом, — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Контракт с 40-летним Семаком заключен сроком на полтора года.

Напомним, на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.