Шамиль Газизов: Тимощук не будет назначен помощником Семака в «Уфе»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о возможном назначении в тренерский штаб Анатолия Тимощука. Напомним, ранее главным тренером команды был назначен Сергей Семак.
— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?
— Я пока эту фамилию не слышал. Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.
— Это Тимощук?
— Нет, не он.
— Радимов?
— С моей стороны несерьезно сейчас говорить об этом, — цитирует Газизова «Матч ТВ».
Контракт с 40-летним Семаком заключен сроком на полтора года.
Напомним, на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.
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