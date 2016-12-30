Допинг, сборная Слуцкого и амулет Мутко
Уходящий год оказался для российского спорта весьма богатым на яркие события. Но, к сожалению, для отечественных спортсменов и болельщиков, в основном в отрицательном смысле — футбольная сборная опозорилась на Евро-2016, стадион «Зенит-Арена» подорожал еще больше, а слова мельдоний и WADA в России знают теперь даже дети. «Газета.Ru» о том, что в 2016 году разочаровало сильнее всего.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России провалилась на чемпионате Европы по футболу
От футбольной сборной России ожидать успеха на крупном турнире в последние годы может только очень оптимистичный болельщик или азартный любитель делать ставки. Хладнокровный анализ показывал то, что здоровому человеку очевидно и без детального рассмотрения — настоящей команды с большой буквы у России нет, и пришедший в качестве спасителя отечества Леонид Слуцкий ситуацию исправить оказался не в состоянии.
После чудом добытой ничьей в матче со сборной Англии (1:1) россияне проиграли сначала Словакии (1:2), а затем и вовсе были разгромлены дебютантом европейских первенств командой Уэльса (0:3).
Последовавшие за вылетом с Евро-2016 празднества некоторых членов сборной России в клубах
Квят потерял место в «Ред Булле»
Перед началом сезона в «Формуле-1» российские любители гонок ожидали, что наконец сможет заявить о себе и представитель России Даниил Квят, которого в «Ред Булл» при подписании контракта называли «восходящей звездой» и «талантом». Однако на деле все вышло совсем иначе — в мае перспективного россиянина в основной команде заменил голландец Макс Ферстаппен. Причиной тому нестабильность Квята и регулярные проблемы на трассе. Так, на
Для россиянина рокировка стала неприятной неожиданностью — ему потребовалось несколько гонок для того, чтобы обрести привычную уверенность, привыкнуть к новой машине и наладить взаимодействие с инженерами. Хорошо принял нового напарника и Карлос Сайнс, признавшийся, что атмосфера в команде стала более дружественной. Тем не менее, решение использовать прошлогодние моторы не позволило улучшить скорость, тогда как соперники обновили силовые установки и окончательно ушли вперед.
Несмотря на все проблемы, в конце года было объявлено о продлении контракта Квята, а значит, он продолжит выступать за «Торо Россо» и в следующем сезоне.
Судьи отобрали у Ковалева все пояса
А для российских любителей бокса кошмаром стал бой между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, в котором россиянин защищал титулы чемпиона мира в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF. И связан этот кошмар не с плохим выступлением Сергея, а с безобразным судейством.
В первой половине встречи Ковалев доминировал.
Уорд даже побывал в нокдауне, однако сумел навязать сопернику вязкую манеру боя и в результате выстоял, а впоследствии выяснилось, что и выиграл.
Уже по ходу встречи у экспертов телеканала HBO не возникало никаких сомнений в победе россиянина, поэтому решение присудить победу Уорду (114−113 на всех карточках) вызвало у них шок. Да и не только у них. Многие эксперты и звезды бокса высказали свое недоумение произошедшим.
Тем не менее, на 2017 год у спортсменов запланирован реванш, поскольку такой пункт был в контракте на поединок. А с победителем может сразиться россиянин Артур Бетербиев. На профессиональном уровне после победы над парагвайцем Исидро Ранони Прието на его счету уже 11 побед. Настало время для чемпионского боя!
Сага с WADA
В 2016 году самыми популярными словами в российском спорте были «мельдоний», «WADA» и «допинг». И уже через призму данной терминологии рассматривалось все остальное. На протяжении всего года «Газета.Ru» внимательно следила за всеми деталями антидопингового скандала, поэтому пересказывать его в сотый раз смысла не имеет.
Отметим лишь, что российский спорт завершает 2016 год в тревожном ожидании за собственное будущее. Теннисистка Мария Шарапова получила дисквалификацию, российские атлеты пропустили Олимпийские игры в
Согласно второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, организация допинга в России осуществляется на «институциональном» уровне.
«В заговоре участвовали чиновники Минспорта, РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории»,
— говорится в тексте доклада Макларена.
Стадион «Крестовский»
Новый стадион
Однако не обошлось, конечно, и без финансовых махинаций. Сотрудники экономической полиции Петербурга и центрального аппарата МВД в мае активно проводили обыски, связанные, по версии следствия, с мошенничеством при обустройстве художественной подсветки нового стадиона «Зенита», а гендиректор ООО «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин даже был отправлен под домашний арест на два месяца, а затем оказался в СИЗО, где находится и в настоящее время.
А в ноябре компанию ему составил бывший
26 декабря «Метрострой»
«Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности.
До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы,
— передает слова
Повышение Мутко
«Амулет Мутко — надеваете его и двигайтесь по карьерной лестнице вопреки всему!».
— эта шутка из телепередачи «Клуб веселых и находчивых» (КВН) наиболее точно отражает впечатление большинства россиян от повышения министра спорта России Виталия Мутко, занявшего пост
Если принять во внимание все беды, которые свалились на российский спорт в последние
Хорошо известно, что президент России Владимир Путин не любит принимать решение под давлением. Поэтому назначение
«Всякое действие, как известно, вызывает противодействие. Некоторые говорили, что Мутко надо пожертвовать в связи с допинговым скандалом, однако все произошло иначе. Впрочем, решение предсказуемо — оно вполне укладывается в логику «фиг вам!». Это демонстративная вещь: президент доволен тем, как развивается российский спорт.
Мутко воспринимается как человек, находящийся в авангарде выяснения отношений наших с мировыми партнерами. По сути, он является олицетворением линии «своих не сдаем», даже не то что не сдаем — своих повышаем!,
— приводит слова политолога «URA.Ru».
Поведение Знарка и Назарова
Запомнится год и яркими выступлениями отечественных специалистов по хоккею. Так, главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров был удален в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» за оскорбление главного судьи Николая Акузовского.
Причиной тому послужил командный штраф, который получил «Нефтехимик» после драки форварда команды Никиты Квартальнова с нападающим «Сибири» Евгением Артюхиным. Назаров отреагировал на решение арбитра нецензурной лексикой, особенно часто употребляя самое популярное слово из трех букв.
Великим мастером ораторского искусства проявил себя и главный тренер сборной России Олег Знарок. В КХЛ он давно приучил всех к тому, что за словом в карман не полезет, но на международной арене еще не все знали характер специалиста. Редкий ответ его, в том числе на
А когда его спросили о высказывании канадского аналитика Дона Черри, раскритиковавшего работу Знарка, российский наставник не остался в долгу.
«Нас с детства учили относиться к старости снисходительно. Я же не знаю, каким буду старым,. Может, меня вообще замкнет, », — ответил он.
Такое поведение Назарова и Знарка совсем не красит обоих, но куда более важно, что оно отбрасывает тень на их работодателей. И если во внутреннем первенстве в КХЛ это даже добавляет остроты противоборству команд, то на международной арене сборной России подобная репутация точно ни к чему.
Склоки в РФБ
Придя на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ), прославленный в прошлом спортсмен Андрей Кириленко заявил о том, что будет в самой жесткой манере бороться с договорными матчами. И уже в январе 2016 стало известно, что судьи финального турнира первенства России среди девушек 2000 года рождения в Раменском делали ставки на игры, которые сами же и обслуживали. Все арбитры и секретари были отстранены от работы «до выяснения обстоятельств», а главный судья турнира Михаил Локшин получил пожизненную дисквалификацию.
Затем стало известно о дисквалификации сборной России. Хотя стоит отметить, что аналогичному наказанию были подвергнуты также федерации Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Испании, Турции, Литвы, Греции, Италии, Израиля, Македонии и Польши.
Это решение стало результатом противостояния между ФИБА и проводящей Евролигу организацией. Причем, в Международной баскетбольной федерации заранее грозились применить санкции к тем федерациям, которые позволят своим клубам выступать в Еврокубке, однако само решение об отстранении сборных было принято только после того, как стало известно о подписании соглашения между ведущими европейскими клубами и Евролигой.
Сам Кириленко, несмотря на все трудности, в авторитете не потерял и был переизбран в конце августа на новый срок.
«Трудно смотреть Олимпиаду без российской команды, но мы не попали туда по спортивному принципу, поэтому пенять не на кого, надо работать и пробиваться на следующую Олимпиаду.
Могу гарантировать, что мы приложим все усилия, чтобы больше не пропускать Олимпийские игры никогда, — заявил он в эфире «Матч ТВ».
«Урал» и «Терек» провели показательные выступления
Ну и куда же в российском спорте без слухов и скандалов, связанных с договорными матчами? Матч 12-го тура чемпионата России по футболу между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Терек» (Грозный) вызвал у общественности сомнения в честном характере игры.
Причины для них действительно были.
При этом на ничью коэффициент был 3,5, а на победу «Урала» — и вовсе невероятные 17, хотя счет на табло к тому моменту был равным — 1:1.
В этом плане показателен первый пропущенный мяч, когда вратарь
Телекомментатор Тимур Журавель, работавший на этом матче для телеканала «Наш футбол», подвел итог встречи следующим образом:
«Это был настоящий футбольный спектакль».
Сборная России не взяла ни одной медали на ЧМ по биатлону
Удачные выступления биатлонистов в декабре несколько скрасили картину года, особенно после слухов о том, что сборная России может быть дисквалифицирована в полном составе. Однако по его ходу впечатления от результатов россиян остались крайне печальные. Особенно если учесть выступление на чемпионате мира в норвежском Холменколлене, главном старте минувшего сезона, на котором россияне ни разу не попали в призеры.
Подобное в российской биатлонной истории до сей поры случалось лишь раз, да и то в далеком 1978 году. Но тогда на чемпионате мира разыгрывалось всего три комплекта наград, тогда как сейчас уже — 11.
В результате выступления мужской и женской сборных тренерским советом СБР и экспертным советом в Минстранспорта были признаны неудовлетворительными, однако несмотря на это изменений в руководстве сборной практически не произошло.
У мужчин работу на посту старшего тренера по контракту до 2018 года продолжил знаменитый немецкий специалист Рико Гросс, а руководить национальной командой продолжил Александр Касперович. Лишь у женской команды произошли реальные изменения. Новым старшим тренером стал олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Валерий Медведцев, сменивший на этом посту Сергея Коновалова.
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