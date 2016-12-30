Допинг, сборная Слуцкого и амулет Мутко

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Сборная России провалилась на чемпионате Европы по футболу

От футбольной сборной России ожидать успеха на крупном турнире в последние годы может только очень оптимистичный болельщик или азартный любитель делать ставки. Хладнокровный анализ показывал то, что здоровому человеку очевидно и без детального рассмотрения — настоящей команды с большой буквы у России нет, и пришедший в качестве спасителя отечества Леонид Слуцкий ситуацию исправить оказался не в состоянии.

После чудом добытой ничьей в матче со сборной Англии (1:1) россияне проиграли сначала Словакии (1:2), а затем и вовсе были разгромлены дебютантом европейских первенств командой Уэльса (0:3).

Последовавшие за вылетом с Евро-2016 празднества некоторых членов сборной России в клубах Монте-Карло, не говоря уже о высказываниях в соцсетях про «наш уровень», довели температуру кипения общественного мнения до максимальной отметки за всю новейшую историю России, в результате чего под петицией за роспуск национальной команды подписался почти 1 млн жителей нашей страны.

Квят потерял место в «Ред Булле»

Перед началом сезона в «Формуле-1» российские любители гонок ожидали, что наконец сможет заявить о себе и представитель России Даниил Квят, которого в «Ред Булл» при подписании контракта называли «восходящей звездой» и «талантом». Однако на деле все вышло совсем иначе — в мае перспективного россиянина в основной команде заменил голландец Макс Ферстаппен. Причиной тому нестабильность Квята и регулярные проблемы на трассе. Так, на Гран-при Китая он совершил агрессивный маневр, чем заставил Себастьяна Феттеля допустить контакт со своим напарником Кими Райкконеном, а на аналогичном соревновании в Сочи протаранил немецкого гонщика еще раз.

Для россиянина рокировка стала неприятной неожиданностью — ему потребовалось несколько гонок для того, чтобы обрести привычную уверенность, привыкнуть к новой машине и наладить взаимодействие с инженерами. Хорошо принял нового напарника и Карлос Сайнс, признавшийся, что атмосфера в команде стала более дружественной. Тем не менее, решение использовать прошлогодние моторы не позволило улучшить скорость, тогда как соперники обновили силовые установки и окончательно ушли вперед.

Несмотря на все проблемы, в конце года было объявлено о продлении контракта Квята, а значит, он продолжит выступать за «Торо Россо» и в следующем сезоне.

фоторепортаж Ковалев проиграл Уорду в бою за титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

Судьи отобрали у Ковалева все пояса

А для российских любителей бокса кошмаром стал бой между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, в котором россиянин защищал титулы чемпиона мира в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF. И связан этот кошмар не с плохим выступлением Сергея, а с безобразным судейством.

В первой половине встречи Ковалев доминировал.

Уорд даже побывал в нокдауне, однако сумел навязать сопернику вязкую манеру боя и в результате выстоял, а впоследствии выяснилось, что и выиграл.

Уже по ходу встречи у экспертов телеканала HBO не возникало никаких сомнений в победе россиянина, поэтому решение присудить победу Уорду (114−113 на всех карточках) вызвало у них шок. Да и не только у них. Многие эксперты и звезды бокса высказали свое недоумение произошедшим.

Тем не менее, на 2017 год у спортсменов запланирован реванш, поскольку такой пункт был в контракте на поединок. А с победителем может сразиться россиянин Артур Бетербиев. На профессиональном уровне после победы над парагвайцем Исидро Ранони Прието на его счету уже 11 побед. Настало время для чемпионского боя!

фоторепортаж 30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой Допинговые инциденты с Марией Шараповой, Екатериной Бобровой, Семеном Елистратовым и Павлом Кулижниковым могут окончательно похоронить репутацию российского спорта. «СЭ» приводит список ведущих представителей российского спорта, имевших неприятности из-за допинга.

Сага с WADA

В 2016 году самыми популярными словами в российском спорте были «мельдоний», «WADA» и «допинг». И уже через призму данной терминологии рассматривалось все остальное. На протяжении всего года «Газета.Ru» внимательно следила за всеми деталями антидопингового скандала, поэтому пересказывать его в сотый раз смысла не имеет.

Отметим лишь, что российский спорт завершает 2016 год в тревожном ожидании за собственное будущее. Теннисистка Мария Шарапова получила дисквалификацию, российские атлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы — свой турнир. Россия одного за другим стала лишаться крупных соревнований, таких как чемпионат мира по бобслею и скелетону или этап Кубка мира по биатлону.

Согласно второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, организация допинга в России осуществляется на «институциональном» уровне.

«В заговоре участвовали чиновники Минспорта, РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории»,

— говорится в тексте доклада Макларена.

Стадион «Крестовский»

Новый стадион санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» был заложен далеком 2007 году, и за эти годы множество раз переносились сроки его открытия и увеличивалась смета. Но если к этому за почти десятилетие россияне привыкли, то пять смертей на стройке за год — чересчур даже для нее.

Однако не обошлось, конечно, и без финансовых махинаций. Сотрудники экономической полиции Петербурга и центрального аппарата МВД в мае активно проводили обыски, связанные, по версии следствия, с мошенничеством при обустройстве художественной подсветки нового стадиона «Зенита», а гендиректор ООО «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин даже был отправлен под домашний арест на два месяца, а затем оказался в СИЗО, где находится и в настоящее время.

А в ноябре компанию ему составил бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, курировавший строительный блок правительства города. Ему предъявлено обвинение в краже 50 млн руб. А общий ущерб при строительстве арены действующий вице-губернатор города Игорь Албин оценил в 700 млн руб.

26 декабря «Метрострой» объявил-таки о завершении строительства нового стадиона «Зенита».

«Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности.

До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы,

— передает слова вице-премьера России по вопросам спорта Виталия Мутко ТАСС.

Повышение Мутко

«Амулет Мутко — надеваете его и двигайтесь по карьерной лестнице вопреки всему!».

— эта шутка из телепередачи «Клуб веселых и находчивых» (КВН) наиболее точно отражает впечатление большинства россиян от повышения министра спорта России Виталия Мутко, занявшего пост вице-премьера.

Если принять во внимание все беды, которые свалились на российский спорт в последние пару-тройку лет (начиная с допингового скандала и завершая чисто спортивными провалами в футболе и биатлоне, например), мало кто в России удивился бы отставке Мутко с поста министра спорта. Уж больно много негатива скопилось вокруг его фигуры в последние годы. Однако то, что должно было потопить чиновника, напротив, вытащило его «на сушу».

Хорошо известно, что президент России Владимир Путин не любит принимать решение под давлением. Поэтому назначение экс-министра вице-премьером по спорту, туризму и молодежной политике не должно сильно удивлять — в таких случаях Путин нередко действует «от противного». Получилось, что давление, которое было оказано на российский спорт, в итоге пошло на пользу Мутко, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Всякое действие, как известно, вызывает противодействие. Некоторые говорили, что Мутко надо пожертвовать в связи с допинговым скандалом, однако все произошло иначе. Впрочем, решение предсказуемо — оно вполне укладывается в логику «фиг вам!». Это демонстративная вещь: президент доволен тем, как развивается российский спорт.

Мутко воспринимается как человек, находящийся в авангарде выяснения отношений наших с мировыми партнерами. По сути, он является олицетворением линии «своих не сдаем», даже не то что не сдаем — своих повышаем!,

— приводит слова политолога «URA.Ru».

Поведение Знарка и Назарова

Запомнится год и яркими выступлениями отечественных специалистов по хоккею. Так, главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров был удален в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» за оскорбление главного судьи Николая Акузовского.

Причиной тому послужил командный штраф, который получил «Нефтехимик» после драки форварда команды Никиты Квартальнова с нападающим «Сибири» Евгением Артюхиным. Назаров отреагировал на решение арбитра нецензурной лексикой, особенно часто употребляя самое популярное слово из трех букв.

Великим мастером ораторского искусства проявил себя и главный тренер сборной России Олег Знарок. В КХЛ он давно приучил всех к тому, что за словом в карман не полезет, но на международной арене еще не все знали характер специалиста. Редкий ответ его, в том числе на пресс-конференциях, не завершался ненормативной присказкой.

А когда его спросили о высказывании канадского аналитика Дона Черри, раскритиковавшего работу Знарка, российский наставник не остался в долгу.

«Нас с детства учили относиться к старости снисходительно. Я же не знаю, каким буду старым,. Может, меня вообще замкнет, », — ответил он.

Такое поведение Назарова и Знарка совсем не красит обоих, но куда более важно, что оно отбрасывает тень на их работодателей. И если во внутреннем первенстве в КХЛ это даже добавляет остроты противоборству команд, то на международной арене сборной России подобная репутация точно ни к чему.

Склоки в РФБ

Придя на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ), прославленный в прошлом спортсмен Андрей Кириленко заявил о том, что будет в самой жесткой манере бороться с договорными матчами. И уже в январе 2016 стало известно, что судьи финального турнира первенства России среди девушек 2000 года рождения в Раменском делали ставки на игры, которые сами же и обслуживали. Все арбитры и секретари были отстранены от работы «до выяснения обстоятельств», а главный судья турнира Михаил Локшин получил пожизненную дисквалификацию.

Затем стало известно о дисквалификации сборной России. Хотя стоит отметить, что аналогичному наказанию были подвергнуты также федерации Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Испании, Турции, Литвы, Греции, Италии, Израиля, Македонии и Польши.

Это решение стало результатом противостояния между ФИБА и проводящей Евролигу организацией. Причем, в Международной баскетбольной федерации заранее грозились применить санкции к тем федерациям, которые позволят своим клубам выступать в Еврокубке, однако само решение об отстранении сборных было принято только после того, как стало известно о подписании соглашения между ведущими европейскими клубами и Евролигой.

Сам Кириленко, несмотря на все трудности, в авторитете не потерял и был переизбран в конце августа на новый срок.

«Трудно смотреть Олимпиаду без российской команды, но мы не попали туда по спортивному принципу, поэтому пенять не на кого, надо работать и пробиваться на следующую Олимпиаду.

Могу гарантировать, что мы приложим все усилия, чтобы больше не пропускать Олимпийские игры никогда, — заявил он в эфире «Матч ТВ».

«Урал» и «Терек» провели показательные выступления

Ну и куда же в российском спорте без слухов и скандалов, связанных с договорными матчами? Матч 12-го тура чемпионата России по футболу между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Терек» (Грозный) вызвал у общественности сомнения в честном характере игры.

Причины для них действительно были. Во-первых, коэффициент на победу гостей в букмекерских конторах падал прямо по ходу встречи. Так, до начала игры коэффициент на их победу составлял около 1,65 (для сравнения, когда в прошлом туре в Екатеринбург приезжал лидер чемпионата московский «Спартак», коэффициент на его победу был выше, то есть букмекеры считали его успех в столице Урала менее вероятным, чем победу «Терека»), а в перерыве упал аж до 1,43.

При этом на ничью коэффициент был 3,5, а на победу «Урала» — и вовсе невероятные 17, хотя счет на табло к тому моменту был равным — 1:1.

Во-вторых, у тех, кому довелось увидеть игру, большие сомнения вызвали забитые грозненцами мячи. В каждом случае гол становился следствием конкретной ошибки кого-то из игроков «Урала».

В этом плане показателен первый пропущенный мяч, когда вратарь оранжево-черных Дмитрий Арапов, получив передачу от своего партнера, откровенно затянул с выносом мяча и, выбивая его в поле, попал в нападающего гостей Бекима Балая. Так счет стал 1:1. В остальных голевых атаках «Терека» защитники и голкипер хозяев тоже проявили себя во всей красе.

Телекомментатор Тимур Журавель, работавший на этом матче для телеканала «Наш футбол», подвел итог встречи следующим образом:

«Это был настоящий футбольный спектакль».

Сборная России не взяла ни одной медали на ЧМ по биатлону

Удачные выступления биатлонистов в декабре несколько скрасили картину года, особенно после слухов о том, что сборная России может быть дисквалифицирована в полном составе. Однако по его ходу впечатления от результатов россиян остались крайне печальные. Особенно если учесть выступление на чемпионате мира в норвежском Холменколлене, главном старте минувшего сезона, на котором россияне ни разу не попали в призеры.

Подобное в российской биатлонной истории до сей поры случалось лишь раз, да и то в далеком 1978 году. Но тогда на чемпионате мира разыгрывалось всего три комплекта наград, тогда как сейчас уже — 11.

В результате выступления мужской и женской сборных тренерским советом СБР и экспертным советом в Минстранспорта были признаны неудовлетворительными, однако несмотря на это изменений в руководстве сборной практически не произошло.

У мужчин работу на посту старшего тренера по контракту до 2018 года продолжил знаменитый немецкий специалист Рико Гросс, а руководить национальной командой продолжил Александр Касперович. Лишь у женской команды произошли реальные изменения. Новым старшим тренером стал олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Валерий Медведцев, сменивший на этом посту Сергея Коновалова.