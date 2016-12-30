Президент «Уфы»: уверен, мы сделали правильный выбор, и у Семака всё получится
Президент «Уфы» и
вице-премьер правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера.
Контракт с 40-летним специалистом, ранее входившим в тренерский штаб «Зенита», рассчитан на полтора года.
«Сергей Семак очень уважаемый в футбольных кругах человек, у него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, таких как Спаллетти,
Сергей Богданович немного поскромничал (поставив задачу сохранить прописку в РФПЛ. — Прим. “Чемпионата”), внутренне он так не думает. Мы пришли к выводу, что всегда нужно ставить самые высокие цели. Мы уже далеки от тех мыслей о сохранении прописки в РФПЛ. “Уфа” достаточно хорошо укомплектована, и сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причём качественными игроками.
Связаны ли между собой трансфер Андрея Лунёва в “Зенит” и приход в “Уфу” Сергея Семака? На самом деле это просто стечение обстоятельств. Но мы готовы к более тесному сотрудничеству с такой большой командой, как “Зенит”. У клуба из
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