Президент «Уфы»: уверен, мы сделали правильный выбор, и у Семака всё получится

Контракт с 40-летним специалистом, ранее входившим в тренерский штаб «Зенита», рассчитан на полтора года.



«Сергей Семак очень уважаемый в футбольных кругах человек, у него огромный опыт работы со специалистами мирового уровня, таких как Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Капелло и Слуцкий. Я думаю, он смог перенять у них лучшее. Кандидатуру Семака мы обсуждали с Рустэмом Хамитовым, и глава республики поддержал нас в этом выборе. Сегодня мы встретились с Сергеем Богдановичем, тепло пообщались, он оставил очень приятное впечатление. Уверен, мы сделали правильный выбор, и у него в “Уфе” всё получится.



Сергей Богданович немного поскромничал (поставив задачу сохранить прописку в РФПЛ. — Прим. “Чемпионата”), внутренне он так не думает. Мы пришли к выводу, что всегда нужно ставить самые высокие цели. Мы уже далеки от тех мыслей о сохранении прописки в РФПЛ. “Уфа” достаточно хорошо укомплектована, и сейчас мы имеем возможность, в том числе финансовую, усилиться, причём качественными игроками.

Связаны ли между собой трансфер Андрея Лунёва в “Зенит” и приход в “Уфу” Сергея Семака? На самом деле это просто стечение обстоятельств. Но мы готовы к более тесному сотрудничеству с такой большой командой, как “Зенит”. У клуба из Санкт-Петербурга большие футбольные традиции, нам есть чему у них учиться, всегда нужно перенимать опыт и знания, не нужно этого стесняться. У нас уже выстроены хорошие взаимоотношения со многими клубами РФПЛ. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству», — приводит слова Магадеева официальный сайт «Уфы».