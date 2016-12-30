Ибрагим Цаллагов: Луческу дал понять, что я нужен «Зениту»
Новичок
сине-бело-голубых дал интервью «СЭ».
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Новичок «Зенита» рассказал о том, с какими чувствами покидает «Крылья Советов» и переходит в питерскую команду «Зенит» объявил о трансфере Цаллагова.
— Сегодня вы официально стали игроком «Зенита». Как оцениваете такой поворот в карьере?
— Я долго к этому шел, много работал, потратил немало сил. Хорошо, что так в итоге получилось. Рад этому.
— Когда вы поняли, что интерес со стороны петербургского клуба — действительно предметный?
— Неделю назад, может быть чуть больше. Узнал об этом от моего агента. Он работал именно в этом направлении.
— Как отреагировали на его слова о том, что можете оказаться в «Зените»?
— Сначала — не совсем серьезно. Слишком уж много раньше вокруг меня ходило слухов, в том числе и в прошлые годы. Но по мере того, как мы продвигались вперед в переговорах, поверил что, на этот раз это не просто разговоры.
— Решение перейти в «Зенит» далось легко?
— С одной стороны понимал, что передо мной открываются новые двери. Да и до зимних сборов уже не так далеко. И многое зависит от того, как себя на них проявлю. В то же время, я пришел в «Крылья» восемь лет назад, можно сказать, совсем юнцом. В итоге там закалился, а Самара стала для меня вторым домом. Можно сказать, прирос к этому городу, клубу, болельщиками. Поэтому мысль о том, что покидаю их, что могу расстроить их своим уходом тоже в голове сидела. Но я надеюсь, Самара меня поймет. Она навсегда останется в моем сердце. Я обязательно сюда вернусь, пусть и в качестве гостя. Обязательно попрощаюсь со всеми — от работников клуба до болельщиков. С другой стороны я знаю, что в Самаре есть очень много людей, которые будут болеть за меня вне зависимости от того, за какой клуб буду играть. Очень благодарен им за поддержку и за то, что они меня понимают.
— С
— Я всегда обсуждаю важные вопросы со своей семьей. Бабушка за меня очень переживает. Друзья — тоже. Огромное им за это спасибо. Так что решение созрело общими усилиями. Оно не было, как я уже сказал, легким, но — ожидаемым.
— Читал, что своей «родной» позицией вы считаете место «опорника». Веркаутерен ставил вас на фланги, Скрипченко вернул в середину поля. Как вы думаете, где вас видят в «Зените»?
— Где на взгляд главного тренера буду приносить больше пользы, там и буду играть. Как вы сами заметили — я довольно универсален. Главное — помогать команде.
— Мирча Луческу любит универсалов.
— Мне кажется, сейчас многие тренеры их любят.
— С самим Луческу уже общались?
— Да. И это общение тоже очень повлияло на мое решение.
— Он вас в большей степени о
— Скорее, просто поддержал. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все мешать в одну кучу мешать.
— И
— Не думал об этом. Я знаю, что готов к здоровому соперничеству. И потом, даже твои конкуренты, это в первую очередь — товарищи по команде. Во всяком случае, я привык относиться к ребятам именно так. А как там сложится в плане конкуренции — посмотрим. Как говорится на футбольном поле нет авторитетов. А играть будет более достойный.
— Бывали ли вы в Петербурге не только как игрок «Крыльев»?
— Да, с женой на пару дней
— Уже представляете себя на «Петровском» не в качестве гостя, а игроком «Зенита»?
— Это будет очень интересно! Но насколько я понимаю, в Питере уже и новый стадион на подходе?
— Так и есть. Говорят, что три последних домашних матча сезона «Зенит» может сыграть именно на нем.
— Вот видите как хорошо!
— Уже знаете, какой возьмете в «Зените» номер?
— Вы меня об этом спросили — и впервые об этом задумался. Хотел бы — 15-й. Но если он занят — ничего страшного. Выберу другой свободный (15-й номер сейчас у Павла Могилевца. — Прим. «СЭ»).
— История с переходом в «Зенит» не сбила вам планов на отпуск?
— Отдохнем, когда будем постарше (улыбается).
— Другие варианты кроме «Зенита» у вас были?
— Слухи ходили, но конкретики не было.
— Погоня за «Спартаком», Лига Европы — вторая половина сезона заиграет теперь для вас другими красками?
— Наверное. Я, правда, в такой ситуации еще не был никогда. Но могу сказать, что тренироваться буду как и раньше — отдавая все силы.
— В «Зените» есть знакомые?
— Да. С Сашей Кокориным и Олегом Шатовым еще по молодежной сборной знаем друг друга. Да и в Питере у меня много знакомых. Женя Башкиров, например, который сейчас играет как раз в Самаре.
— Спрашивали у него
— Мне кажется — это излишне. Все и так знают, какой это клуб и команда!
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