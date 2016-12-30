Полузащитник «Крыльев» Ибрагим Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
Как сообщает
пресс-служба ФК «КС», между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Зенит» достигнута договоренность о переходе полузащитника и вице-капитана нашей команды Ибрагима Цаллагова.
Вторую часть сезона игрок проведет в питерском клубе. Ибрагим подписал контракт со своим новым клубом на 3,5 года и присоединится к «Зениту» после Нового года.
После подписания соглашения с новым клубом Ибрагим Цаллагов поблагодарил «Крылья» и Самару в интервью клубной
— Переход дался мне нелегко. В «Крылья» я пришел мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.
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