«Краснодар» объявил о трансфере Енджейчика в «Легию»

Енджейчик перешел в «Краснодар» в июне 2013 года из «Легии», в варшавском клубе он провел на правах аренды вторую часть сезона-2015/16. В составе «Краснодара» польский защитник провел 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.

Ранее в пятницу «Краснодар» сообщил о переходе в китайский клуб «Шанхай СИПГ» полузащитника Одила Ахмедова.