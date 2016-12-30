«Краснодар» объявил о трансфере Енджейчика в «Легию»
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт. «Краснодар» и польская «Легия» согласовали трансфер защитника Артура Енджейчика, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Енджейчик перешел в «Краснодар» в июне 2013 года из «Легии», в варшавском клубе он провел на правах аренды вторую часть сезона-2015/16. В составе «Краснодара» польский защитник провел 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
Ранее в пятницу «Краснодар» сообщил о переходе в китайский клуб «Шанхай СИПГ» полузащитника Одила Ахмедова.
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