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30 декабря 2016, 17:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Краснодар» объявил о трансфере Енджейчика в «Легию»

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. «Краснодар» и польская «Легия» согласовали трансфер защитника Артура Енджейчика, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.

Енджейчик перешел в «Краснодар» в июне 2013 года из «Легии», в варшавском клубе он провел на правах аренды вторую часть сезона-2015/16. В составе «Краснодара» польский защитник провел 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.

Ранее в пятницу «Краснодар» сообщил о переходе в китайский клуб «Шанхай СИПГ» полузащитника Одила Ахмедова.

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