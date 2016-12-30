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30 декабря 2016, 16:07 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Ахмедов перешел из «Краснодара» в китайский СИПГ

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Узбекистанский полузащитник Одил Ахмедов, выступавший за «Краснодар», продолжит карьеру в китайском футбольном клубе СИПГ, сообщается на официальном сайте «быков».

Подробности сделки не разглашаются.

Ахмедов перешел в «Краснодар» летом 2014 года из махачкалинского «Анжи». В составе «быков» провел в общей сложности 101 игру, забил 7 мячей и сделал 13 голевых передач. В активе Ахмедова 81 матч и 15 голов за сборную Узбекистана.

СИПГ возглавляет экс-рулевой санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Челси» Андре Виллаш-Боаш, игроками шанхайской команды являются экс-зенитовец Халк, а также его партнер по сборной Бразилии атакующий полузащитник Оскар. В последнем чемпионате Китая СИПГ занял третье место.

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