Ахмедов перешел из «Краснодара» в китайский СИПГ

Подробности сделки не разглашаются.

Ахмедов перешел в «Краснодар» летом 2014 года из махачкалинского «Анжи». В составе «быков» провел в общей сложности 101 игру, забил 7 мячей и сделал 13 голевых передач. В активе Ахмедова 81 матч и 15 голов за сборную Узбекистана.