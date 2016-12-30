Цаллагов заявил, что решение перейти из «Крыльев» в «Зенит» далось ему нелегко

В пятницу «Зенит» объявил о трансфере Цаллагова из «Крыльев Советов». Соглашение между 26-летним игроком и «сине-бело-голубыми» рассчитано на 3,5 года.

«Несмотря на то, что “Зенит” — это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В “Крылья Советов” я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане», — сказал Цаллагов, чьи слова приводит официальный сайт «Зенита».

«Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством “Крыльев Советов”, которое подтвердило заинтересованность петербуржцев во мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело», — добавил он.

Цаллагов отметил, что хотел бы повторить карьерный путь защитника Александра Анюкова, который в 2005 году также перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит», где впоследствии выиграл множество титулов. «Пример Анюкова действительно стоит перед глазами, и хотелось бы его повторить», — заявил новичок «Зенита».