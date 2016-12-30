Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт. Защитник Ибрагим Цаллагов, выступавший за самарские «Крылья Советов», перешел в футбольный клуб «Зенит», сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.
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Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Цаллагов стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Цаллагов является воспитанником владикавказского футбола, в систему «Крыльев Советов» попал в 2009 году из «Алании». В общей сложности провел в составе самарского клуба 195 игр и забил 9 мячей. С 2011 по 2013 год выступал за молодежную сборную России, сыграл за нее 24 матча, принимал участие в финальном турнире молодежного чемпионата Европы-2013.
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