Словенский защитник Грегор Балажиц подписал контракт с «Уралом»

Соглашение с 28-летним центральным защитником подписано на 2,5 года.

Балажиц, на счету которого 2 матча за сборную Словении, ранее выступал в составе белградского «Партизана», за который он в нынешнем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Сербии. Игрок покинул «Партизан» в статусе свободного агента.

Ранее в декабре «Урал» покинул аргентинский центральный защитник Пабло Фонтанелло.