Словенский защитник Грегор Балажиц подписал контракт с «Уралом»
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт. Словенский защитник Грегор Балажиц подписал контракт с екатеринбургским «Уралом», сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter.
Соглашение с 28-летним центральным защитником подписано на 2,5 года.
Балажиц, на счету которого 2 матча за сборную Словении, ранее выступал в составе белградского «Партизана», за который он в нынешнем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Сербии. Игрок покинул «Партизан» в статусе свободного агента.
Ранее в декабре «Урал» покинул аргентинский центральный защитник Пабло Фонтанелло.
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