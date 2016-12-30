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30 декабря 2016, 15:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Словенский защитник Грегор Балажиц подписал контракт с «Уралом»

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Словенский защитник Грегор Балажиц подписал контракт с екатеринбургским «Уралом», сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter.

Соглашение с 28-летним центральным защитником подписано на 2,5 года.

Балажиц, на счету которого 2 матча за сборную Словении, ранее выступал в составе белградского «Партизана», за который он в нынешнем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Сербии. Игрок покинул «Партизан» в статусе свободного агента.

Ранее в декабре «Урал» покинул аргентинский центральный защитник Пабло Фонтанелло.

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