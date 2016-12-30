Глушаков: Год получился тяжёлым, но хороших моментов у «Спартака» было больше

После 17 туров подопечные Массимо Карреры лидируют в таблице РФПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять очков.



«Год получился тяжёлым. Были и хорошие моменты в игровом плане у “Спартака”, были и плохие моменты, неудачи. Но без этого никуда не деться. Я думаю, что в любом случае в этом году, как ни крути, было больше лучших моментов», — сказал Глушаков в интервью клубному телевидению.