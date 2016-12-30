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30 декабря 2016, 11:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков: Год получился тяжёлым, но хороших моментов у «Спартака» было больше

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, подводя итоги уходящего года, отметил, что в 2016 году у красно-белых хороших моментов было больше, нежели негативных.

После 17 туров подопечные Массимо Карреры лидируют в таблице РФПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять очков.

«Год получился тяжёлым. Были и хорошие моменты в игровом плане у “Спартака”, были и плохие моменты, неудачи. Но без этого никуда не деться. Я думаю, что в любом случае в этом году, как ни крути, было больше лучших моментов», — сказал Глушаков в интервью клубному телевидению.

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