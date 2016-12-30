Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евро

Об этом журналист сообщил в своем твиттере.

«Новое предложения из Китая для Витселя — четырехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро за сезон», — написал Нероззи.

Ранее сообщалось, что «Шанхай СИПГ» готов потратить на трансфер бельгийца 25 миллионов евро. Сам игрок отклонил предложение с зарплатой в размере 12 млн евро в год, так как хочет играть в «Ювентусе».

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Полузащитник перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.