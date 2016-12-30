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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28303573/
30 декабря 2016, 10:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Урала» Конате: В детстве хотел быть похожим на Павлюченко

Ивуарийский нападающий «Урала» Мохамед Конате, пополнивший состав екатеринбургской команды летом этого года, в интервью интернет-изданию Footballski.fr рассказал о жизни в России и своих планах.

«Я оказался в Европе благодаря агенту (агентом Конате является Дмитрий Селюк. — Прим. “Чемпионата”). Он честен со мной, я ему доверяю. Россия — удивительная страна. Чувствую себя здесь хорошо, работаю в хороших условиях. Что касается общения и атмосферы, то и в этом плане всё здорово, все очень приветливые. У меня есть переводчик, плюс я сам учу русский язык. Расизм? Никакого расизма, ничего такого. Здесь любят темнокожих игроков. Мне все помогают.

Кстати, за “Урал” играет Роман Павлюченко. Когда я был маленьким, он был моим кумиром, я хотел быть похожим на него. Здорово, что у меня есть возможность играть вместе с ним, у него я могу многому научиться. Вижу, что я уже прогрессирую и научился делать вещи, которые мне не давались раньше.

Сейчас в чемпионате пауза, но я остался в Екатеринбурге и буду продолжать тренироваться. Я хочу стать отличным футболистом, а для этого нужно много работать. Для меня каникул не существует.

В будущем хотел бы поиграть в Англии, потому что моей любимой командой является “Челси”. Я поддерживаю “Челси” с самого детства. Кстати, на этой почве у меня даже возникали небольшие конфликты дома, так как мои братья болеют за “Манчестер Юнайтед”», — рассказал 19-летний футболист.

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