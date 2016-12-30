«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза

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В текущем сезоне 25-летний Полоз провел за донской клуб 14 матчей в РФПЛ, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Канунников, которому тоже 25 лет, провел 12 матчей за казанцев в чемпионате России, записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро, Полоза — 5 млн.

Ранее «Спартак» подписал долгосрочные контракты с вратарем Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией.