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30 декабря 2016, 10:49 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза

Московский «Спартак» интересуется полузащитником «Ростова» Дмитрием Полозом и нападающим «Рубина» Максимом Канунниковым, сообщает Bobsoccer.

Московский Спартак интересуется полузащитником Ростова Дмитрием Полозом и нападающим Рубина Максимом Канунниковым сообщает Bobsoccer. Увеличить
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В текущем сезоне 25-летний Полоз провел за донской клуб 14 матчей в РФПЛ, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Канунников, которому тоже 25 лет, провел 12 матчей за казанцев в чемпионате России, записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро, Полоза — 5 млн.

Ранее «Спартак» подписал долгосрочные контракты с вратарем Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией.

Спартак М
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