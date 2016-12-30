Трудинспекция оштрафует «Томь» за долги по зарплате

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«Закончена проверка по двум заявлениям — футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности», — сказал он.

Задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года, уточнил инспектор. На устранение нарушения клубу отводится месяц. «Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность», — подчеркнул Березовский. Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей.

По его словам, проверка по еще двум заявлениям закончится в январе.

Ранее сообщалось, что «Томь» из-за тяжелой финансовой ситуации не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. Гендиректор клуба Руслан Киселев сообщил ТАСС, что «Томь» начнет процесс погашения задолженностей после Нового года. Из-за тяжелой финансовой ситуации команда может доиграть сезон дублирующим составом, а некоторые футболисты и работники «Томи» уже обратились в Государственную инспекцию труда в Томской области в связи с задолженностью по заработной плате в клубе.

После 17 туров «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.