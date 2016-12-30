Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28302976/
30 декабря 2016, 10:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Трудинспекция оштрафует «Томь» за долги по зарплате

ТОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по заработной плате одному футболисту, а также сотруднику футбольного клуба «Томь». Кроме того, клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщил ТАСС государственный инспектор труда Вадим Березовский.

Футбольному клубу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Закончена проверка по двум заявлениям — футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности», — сказал он.

Задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года, уточнил инспектор. На устранение нарушения клубу отводится месяц. «Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность», — подчеркнул Березовский. Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей.

По его словам, проверка по еще двум заявлениям закончится в январе.

Ранее сообщалось, что «Томь» из-за тяжелой финансовой ситуации не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. Гендиректор клуба Руслан Киселев сообщил ТАСС, что «Томь» начнет процесс погашения задолженностей после Нового года. Из-за тяжелой финансовой ситуации команда может доиграть сезон дублирующим составом, а некоторые футболисты и работники «Томи» уже обратились в Государственную инспекцию труда в Томской области в связи с задолженностью по заработной плате в клубе.

После 17 туров «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Томь» начнет гасить долги перед футболистами после Нового года

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Томь» начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор томской команды Руслан Киселев.
Еще 4 новости  Все новости
30 декабря

Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Овечкин чуть не опоздал на матч НХЛ из-за отключения света в доме

СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в год