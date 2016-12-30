Трудинспекция оштрафует «Томь» за долги по зарплате
ТОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по заработной плате одному футболисту, а также сотруднику футбольного клуба «Томь». Кроме того, клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщил ТАСС государственный инспектор труда Вадим Березовский.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Закончена проверка по двум заявлениям — футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности», — сказал он.
Задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года, уточнил инспектор. На устранение нарушения клубу отводится месяц. «Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность», — подчеркнул Березовский. Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей.
По его словам, проверка по еще двум заявлениям закончится в январе.
Ранее сообщалось, что «Томь»
После 17 туров «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter