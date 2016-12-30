«Спартаку» Эменике не нужен. А «Локомотиву»?

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«СЭ» о главных трансферных слухах РФПЛ за минувший день.

ВМЕСТО «СПАРТАКА» ЭМЕНИКЕ ПЕРЕЙДЕТ В «ЛОКОМОТИВ»?

Довольно неожиданный поворот произошел в деле возвращения нападающего Эммануэла Эменике в российский чемпионат. Ранее сообщалось, что форвард «Фенербахче» вернется в свой бывший клуб, то есть в «Спартак». Однако если верить информации Ajansspor, Эменике и его агент уже «переключились» со «Спартака» на «Локомотив».

Турецкое издание утверждает, что красно-белые сами отказались от услуг 29-летнего игрока. После этого представитель нигерийца и вступил в переговоры с представителями железнодорожников. Стороны якобы обсуждают возможность аренды Эменике до конца текущего сезона.

СУДЬБА ЛУНГУ В РУКАХ ШЕЙХОВ.

Это только по паспорту Чисамба Лунгу — замбиец. А для болельщиков «Урала» он давно уже свой, екатеринбуржский. Ведь сейчас полузащитнику 25 лет, а в команде он с 19-ти. Более того Лунгу как-то заявил, что президент «Урала» Григорий Иванов для него как второй отец.

Однако дети рано или поздно улетают из родных гнезд. То же самое может произойти и с Чисамбой. Григорий Иванов сам сообщил, что по поводу Лунгу клуб получил предложение от команды «Аль-Джазира». Правда, Иванов отметил, что не хочет принимать решение о продаже хавбека, не пообщавшись на эту тему с самим игроком.

— Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже, — цитирует Иванова портал 66.ru. — Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим.

КУДА ПОДАТЬСЯ ВИТСЕЛЮ?

Если верить всему, что говорят об уходе Акселя Витселя из «Зенита», то впору раскручивать глобус, указывать наобум в любое место суши, и оно с большой долей вероятности может оказаться местом будущего трудоустройства бельгийца.

Последние новости на эту тему от Transfermarketweb гласят: «Ювентус» вдвое поднял ставки и теперь готов выкупить Витселя у «Зенита» не за 6 миллионов евро, а за 12. Но — прямо сейчас.

Это, конечно, не 27 миллионов, которые за полузащитника якобы предлагал клуб Халка и Андре-Виллаш-Боаша «Шанхай Шанган», но все-таки… .

Еще чуть раньше европейской прессой назывался и другой вариант развития событий: Витселя берет «Барселона». Но не сейчас, а летом. Бесплатно, поскольку по окончании сезона у футболиста заканчивается контракт с «Зенитом». А доиграет он его именно в Петербурге. А может Витсель возьмет и назло всем подпишет с сине-бело-голубыми новый контракт?

АХМЕДОВ НЕ ХОЧЕТ К ХАЛКУ?

Буквально вчера слухи отправляли полузащитника «Краснодара» Одила Ахмедова в уже упомянутый выше «Шанхай Шанган» к Халку и Андре Виллаш-Боашу, а вот сегодня игрок, оказывается, никуда уезжать не собирается. Во всяком случае так говорит главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян.

— На данный момент Ахмедов — ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу «Краснодару», — заявил Бабаян, — Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах «Краснодара». На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ.

«СПАРТАК» — «ТРАБЗОНСПОР»: ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР.

Судя по сообщению Futbolarena у «Спартака» и «Трабзонспора» еще недавно было два повода для общения, а теперь остался только один.

Источник утверждает, что переговоры о переходе полузащитника Ивелина Попова зашли в тупик. Стороны якобы не сумели договориться о сумме трансфера, несмотря на личное участие в них президента «Трабзонспора». «Бордово-голубые» предлагали за 29-летнего болгарина 3,5 миллиона, но хотели добиться понижения цены. Ранее Попов заявил «СЭ» о том, что не хочет покидать «Спартак».

А вот второй повод по-прежнему актуален. Вице-президент «Трабзонспора» Ондер Бюльбюльоглу сообщил Radiospor, что переговоры по поводу перехода защитника «Спартака» Сердара Таски продолжаются. Правда ситуацию усложняет травма игрока. Видимо этот фактор и заставляет турецкий клуб сбивать цену с 3 миллионов евро, которые они ранее вроде были готовы заплатить за игрока.

— Переговоры по трансферу Таски продолжаются, мы встречались в Москве. Однако он выбыл на два месяца из-за травмы колена, поэтому мы продолжаем думать, — цитирует Бюльбюльоглу источник.

«ЗЕНИТ»: ЧЕТВЕРТЫЙ БРАЗИЛЕЦ ИЛИ СЕРБ?

Еще сразу троих новичков отправляют в «Зенит» различные источники. Впрочем, если о сербском полузащитнике из «Аякса» Неманье Гуделе «СЭ» уже сообщал, то две другие фамилии упоминаются впервые.

Одна из них — Роже Гуэдес. 20-летний нападающий «Палмейраса». О нем сообщает ESPN. Источник утверждает, что агент Франк Хенуда, который работает непосредственно с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, просматривал игрока в матче против «Васку да Гама». Трансферная стоимость Гуэдеса оценивается в 6 миллионов евро. 25 процентов прав на игрока принадлежат «Палмейрасу», остальные 75 — «Крисиуме». Президент клуба из Санта-Катарины Хайме Дал Фарра подтвердил интерес со стороны Хенуды к игроку, но отметил, что официального предложения не поступало.

Вторая фамилия — Ярослав Ракицкий. 27-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины. По данным Ajansspor, «Зенит» якобы готов выложить за 27-летнего футболиста аж 15 миллионов евро, а украинский клуб требует в два раза больше.

К слову, если Гуэдес действительно окажется в «Зените», то вслед за Маурисиу, Жулиану и Эрнани станет четвертым бразильцем в стане сине-бело-голубых.

«СПАРТАК» И КОНГОЛЕЗЕЦ ИЗ АЛБАНИИ.