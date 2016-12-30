«Спартаку» Эменике не нужен. А «Локомотиву»?
Главные трансферные слухи РФПЛ за минувший день.
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«СЭ» о главных трансферных слухах РФПЛ за минувший день.
ВМЕСТО «СПАРТАКА» ЭМЕНИКЕ ПЕРЕЙДЕТ В «ЛОКОМОТИВ»?
Довольно неожиданный поворот произошел в деле возвращения нападающего Эммануэла Эменике в российский чемпионат. Ранее сообщалось, что форвард «Фенербахче» вернется в свой бывший клуб, то есть в «Спартак». Однако если верить информации Ajansspor, Эменике и его агент уже «переключились» со «Спартака» на «Локомотив».
Турецкое издание утверждает, что
СУДЬБА ЛУНГУ В РУКАХ ШЕЙХОВ.
Это только по паспорту Чисамба Лунгу — замбиец. А для болельщиков «Урала» он давно уже свой, екатеринбуржский. Ведь сейчас полузащитнику 25 лет, а в команде он с 19-ти. Более того Лунгу
Однако дети рано или поздно улетают из родных гнезд. То же самое может произойти и с Чисамбой. Григорий Иванов сам сообщил, что по поводу Лунгу клуб получил предложение от команды «Аль-Джазира». Правда, Иванов отметил, что не хочет принимать решение о продаже хавбека, не пообщавшись на эту тему с самим игроком.
— Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже, — цитирует Иванова портал 66.ru. — Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим.
КУДА ПОДАТЬСЯ ВИТСЕЛЮ?
Если верить всему, что говорят об уходе Акселя Витселя из «Зенита», то впору раскручивать глобус, указывать наобум в любое место суши, и оно с большой долей вероятности может оказаться местом будущего трудоустройства бельгийца.
Последние новости на эту тему от Transfermarketweb гласят: «Ювентус» вдвое поднял ставки и теперь готов выкупить Витселя у «Зенита» не за 6 миллионов евро, а за 12. Но — прямо сейчас.
Это, конечно, не 27 миллионов, которые за полузащитника якобы предлагал клуб Халка и
Еще чуть раньше европейской прессой назывался и другой вариант развития событий: Витселя берет «Барселона». Но не сейчас, а летом. Бесплатно, поскольку по окончании сезона у футболиста заканчивается контракт с «Зенитом». А доиграет он его именно в Петербурге. А может Витсель возьмет и назло всем подпишет с
АХМЕДОВ НЕ ХОЧЕТ К ХАЛКУ?
Буквально вчера слухи отправляли полузащитника «Краснодара» Одила Ахмедова в уже упомянутый выше «Шанхай Шанган» к Халку и Андре
— На данный момент Ахмедов — ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу «Краснодару», — заявил Бабаян, — Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах «Краснодара». На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ.
«СПАРТАК» — «ТРАБЗОНСПОР»: ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР.
Судя по сообщению Futbolarena у «Спартака» и «Трабзонспора» еще недавно было два повода для общения, а теперь остался только один.
Источник утверждает, что переговоры о переходе полузащитника Ивелина Попова зашли в тупик. Стороны якобы не сумели договориться о сумме трансфера, несмотря на личное участие в них президента «Трабзонспора». «Бордово-голубые» предлагали за 29-летнего болгарина 3,5 миллиона, но хотели добиться понижения цены. Ранее Попов заявил «СЭ» о том, что не хочет покидать «Спартак».
А вот второй повод
— Переговоры по трансферу Таски продолжаются, мы встречались в Москве. Однако он выбыл на два месяца
«ЗЕНИТ»: ЧЕТВЕРТЫЙ БРАЗИЛЕЦ ИЛИ СЕРБ?
Еще сразу троих новичков отправляют в «Зенит» различные источники. Впрочем, если о сербском полузащитнике из «Аякса» Неманье Гуделе «СЭ» уже сообщал, то две другие фамилии упоминаются впервые.
Одна из них — Роже Гуэдес. 20-летний нападающий «Палмейраса». О нем сообщает ESPN. Источник утверждает, что агент Франк Хенуда, который работает непосредственно с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу, просматривал игрока в матче против «Васку да Гама». Трансферная стоимость Гуэдеса оценивается в 6 миллионов евро. 25 процентов прав на игрока принадлежат «Палмейрасу», остальные 75 — «Крисиуме». Президент клуба из
Вторая фамилия — Ярослав Ракицкий. 27-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины. По данным Ajansspor, «Зенит» якобы готов выложить за 27-летнего футболиста аж 15 миллионов евро, а украинский клуб требует в два раза больше.
К слову, если Гуэдес действительно окажется в «Зените», то вслед за Маурисиу, Жулиану и Эрнани станет четвертым бразильцем в стане
«СПАРТАК» И КОНГОЛЕЗЕЦ ИЗ АЛБАНИИ.
Нападающий албанской «Тираны» Мервейл Ндокайт попал в сферу интересов «Спартака», утверждает DRCPF. Сообщается, что
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