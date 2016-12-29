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21-летний иранец, который привлёк к себе внимание со стороны некоторых европейских клубов, в мае оценивался экспертами портала в € 7 млн, а по итогам декабрьского обновления стал стоить € 13 млн.



Заметно повысилась стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса — с € 15 млн до € 18 млн. Лидер бомбардирской гонки форвард «Краснодара» Фёдор Смолов теперь оценивается в € 10 млн — что на € 2 млн больше по сравнению с последним апдейтом цен на игроков в мае.

Среди футболистов, стоимость которых упала, портал отмечает полузащитника «Зенита» Акселя Витселя (с € 23 млн до € 20 млн), хавбека ЦСКА Бибраса Натхо (с 10 до 7), голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (с 14 до 12), полузащитника «Зенита» Олега Шатова (с 12 до 10) и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева (с 10 до 8).