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29 декабря 2016, 23:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Азмун — самый подорожавший игрок РФПЛ после зимнего обновления Transfermarkt

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Трансферная стоимость нападающего «Ростова» Сердара Азмуна получила наибольший рост среди всех игроков РФПЛ по итогам обновления профилей футболистов на немецком портале Transfermarkt.

Трансферная стоимость нападающего Ростова <span class=error>Сердара</span> <span class=error>Азмуна</span> получила наибольший рост среди всех игроков <span class=error>РФПЛ</span> по итогам обновления профилей футболистов на немецком портале Transfermarkt. Увеличить
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21-летний иранец, который привлёк к себе внимание со стороны некоторых европейских клубов, в мае оценивался экспертами портала в € 7 млн, а по итогам декабрьского обновления стал стоить € 13 млн.

Заметно повысилась стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса — с € 15 млн до € 18 млн. Лидер бомбардирской гонки форвард «Краснодара» Фёдор Смолов теперь оценивается в € 10 млн — что на € 2 млн больше по сравнению с последним апдейтом цен на игроков в мае.

Среди футболистов, стоимость которых упала, портал отмечает полузащитника «Зенита» Акселя Витселя (с € 23 млн до € 20 млн), хавбека ЦСКА Бибраса Натхо (с 10 до 7), голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (с 14 до 12), полузащитника «Зенита» Олега Шатова (с 12 до 10) и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева (с 10 до 8).

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