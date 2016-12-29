В Италии утверждают, что «Зенит» принципиально не хочет продавать Витселя зимой

По информации источника, российский клуб принципиально не хочет расставаться с бельгийский игроком в январе, несмотря на то что летом он сможет покинуть команду на правах свободного агента.



Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта говорил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.

Действующий контракт футболиста сборной Бельгии с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2017 года.