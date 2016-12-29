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29 декабря 2016, 22:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Италии утверждают, что «Зенит» принципиально не хочет продавать Витселя зимой

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

«Зенит» не собирается продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.

По информации источника, российский клуб принципиально не хочет расставаться с бельгийский игроком в январе, несмотря на то что летом он сможет покинуть команду на правах свободного агента.

Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта говорил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.
Действующий контракт футболиста сборной Бельгии с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2017 года.

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