В Италии утверждают, что «Зенит» принципиально не хочет продавать Витселя зимой
«Зенит» не собирается продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.
По информации источника, российский клуб принципиально не хочет расставаться с бельгийский игроком в январе, несмотря на то что летом он сможет покинуть команду на правах свободного агента.
Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта говорил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.
Действующий контракт футболиста сборной Бельгии с клубом из
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