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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28300668/
29 декабря 2016, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Спартак» планирует снять сериал о братьях Старостиных

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что клуб ведет переговоры с телекомпаниями о съемках 10-серийного сериала о «Спартаке» и братьях Старостиных. Кроме того, в планах есть идея снять фильм о Фёдоре Черенкове.

«Открою небольшую тайну: мы сейчас ведем переговоры с телекомпаниями по поводу возможности снять сериал о братьях Старостиных, о футбольном клубе «Спартак», о его истории. Об исторических перипетиях, которые были связаны с братьями Старостиными, с клубом и футболом. В данный момент написано две серии этого сериала. Планируется 10-серийный первый сезон, и хотелось бы увидеть еще полный метр о Фёдоре Черенкове.

Работа большая и не совсем характерная для футбольного клуба, но мы понимаем, что это будет востребовано и интересно. Молодое поколение историю воспринимает через телевизор, через кино, через игровые моменты гораздо ближе и проще, даже чем в музее. Мы считаем, что эту историю надо правильно подать и показать, потому как история «Спартака» очень тесно увязана с историей России и СССР.

Спартак М
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